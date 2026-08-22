به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز امرایی در سخنانی، اظهار داشت: با حضور میدانی و دستور قاطع دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان بروجرد، ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان که به مدت ۱۳ سال محل درگیری و تصرف غیرقانونی بود، به بیتالمال بازگردانده شد.
وی گفت: دادگستری شهرستان باقدرت و اقتدار کامل در برابر هرگونه تصرف غیرقانونی، ممانعت از اجرای قانون و اخلال در حقوق عامه ایستاده است و با متخلفان برخوردی قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب بروجرد در تشریح جزئیات این عملیات، گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی و بررسی درخواستهای محلی مبنی بر تداوم اختلافات ملکی و تصرف غیرقانونی ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی در یکی از روستاهای اطراف بروجرد، این پرونده بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. پس از انجام تحقیقات میدانی و کارشناسیهای لازم، حکم خلعید و رفع تصرف این اراضی پس از ۱۳ سال اختلاف و درگیری، با همکاری ضابطین قضایی و عوامل انتظامی به مرحله اجرا درآمد.
امرایی با اشاره به حواشی اجرای این حکم، تصریح کرد: در جریان اجرای این عملیات، برخی افراد سودجو با تحریک دیگران و باهدف جلوگیری از اجرای قانون، اقدام به درگیری و سنگپرانی کردند که با مداخله مؤثر دستگاه قضایی و اقتدار عوامل انتظامی، این اقدام غیرقانونی ناکام ماند.
وی با هشدار جدی به قانونشکنان، تأکید کرد: هرگونه ایستادگی در برابر احکام قضایی و ایجاد تنش برای ممانعت از اجرای قانون، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و دستگاه قضایی در صیانت از حقوق مردم و بیتالمال هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت.
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