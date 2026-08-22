آزادسازی ۹ هزار و ۴۵۰ مترمربع از اراضی کشاورزی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خیرخواه اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ۲۱ مورد مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستاهای عبدل‌آباد و شفیع‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قلع‌وقمع و اعمال قانون شد.

وی افزود: این مستحدثات غیرمجاز شامل دیوارکشی، احداث بنا و محوطه‌سازی بود که با تخریب آنها، در مجموع ۹ هزار و ۴۵۰ مترمربع از اراضی کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین تصریح کرد: این عملیات با حضور نماینده دادستان، نیروهای یگان حفاظت اراضی استان، کارشناسان امور اراضی شهرستان قزوین، عوامل اجرائیات شهرداری منطقه و عوامل انتظامی انجام شد.

خیرخواه تأکید کرد: جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و برخورد قانونی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، با هدف حفظ ظرفیت تولید و صیانت از منابع ارزشمند بخش کشاورزی، با جدیت دنبال خواهد شد.