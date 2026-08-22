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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

ورود دانشجویان جدید با تأخیر انجام می‌شود؛ کلاس‌ها حضوری خواهد بود

ورود دانشجویان جدید با تأخیر انجام می‌شود؛ کلاس‌ها حضوری خواهد بود

سمنان- وزیر علوم با اشاره به برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۵ در شرایط دشوار کشور گفت: نتایج آزمون تا نیمه دوم آبان اعلام و ورود دانشجویان جدید به دانشگاه‌ها با تأخیر انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف صبح شنبه در جریان سفر به سمنان و در نخستین روز هفته دولت ۱۴۰۵، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری کنکور سراسری اظهار کرد: این آزمون روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در سراسر کشور به خوبی برگزار شد.

وی افزود: نتایج کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ تا نیمه دوم آبان‌ماه اعلام خواهد شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه پذیرفته‌شدگان جدید از مهرماه وارد دانشگاه‌ها نخواهند شد، گفت: ورود دانشجویان جدیدالورود به دانشگاه‌ها با تأخیر انجام می‌شود.

کلاس‌ها حتمأ حضوری است

سیمایی صراف ادامه داد: دانشجویان سال‌های گذشته طبق روال معمول از مهرماه در کلاس‌های درس حاضر خواهند شد و تأخیر پیش‌بینی‌شده صرفاً شامل دانشجویان جدیدالورود است.

وی علت این تأخیر را برگزاری دیرهنگام کنکور سراسری عنوان کرد و افزود: این تأخیر به واسطه وقوع جنگ، امری اجتناب‌ناپذیر بود.

وزیر علوم با اشاره به شرایط دشوار کشور در پی جنگ، اظهار کرد: با وجود همه دشواری‌ها و مشکلات ناشی از جنگ، در نهایت توانستیم کنکور سراسری را برگزار کنیم.

سیمایی صراف با بیان اینکه حدود یک میلیون نفر در آزمون سراسری پنجشنبه و جمعه گذشته شرکت کردند، گفت: برگزاری این آزمون با وجود شرایط موجود، با موفقیت انجام شد.

وی همچنین با اشاره به شرایط کشور در سال ۱۴۰۴ و نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بیان کرد: این دوره واقعاً شرایط دشواری برای کشورمان بود، اما دولتمردان با تلاش شبانه‌روزی توانستند شرایط را مدیریت کنند.

کد مطلب 6923608

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