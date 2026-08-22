به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف صبح شنبه در نخستین روز هفته دولت ۱۴۰۵، در رأس هیئتی وارد سمنان شد و مورد استقبال مسئولان استان قرار گرفت.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نخستین برنامه خود پس از استقبال رسمی، با حضور در گلزار شهدای مرکز استان سمنان، به مقام شامخ سه هزار شهید استان ادای احترام کرد.
سیمایی صراف در جریان سفر یکروزه خود به سمنان، چند طرح دانشگاهی، آموزشی و صنعتی را به نمایندگی از مقام عالی دولت افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار خواهد داد.
فرجالله ایلیات، معاون عمرانی استاندار سمنان، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهرهبرداری از طرحهای نهضت ملی مدرسهسازی در سمنان از جمله برنامههای سفر یکروزه وزیر علوم به استان است.
وی افزود: وزیر علوم در این سفر مدرسه ۹ کلاسه خیرساز را نیز در سمنان افتتاح خواهد کرد و ساختمان اداری دانشگاه پیام نور شهرستان سمنان نیز از دیگر طرحهایی است که سیمایی صراف در مراسم افتتاح آن حضور خواهد داشت.
معاون عمرانی استاندار سمنان از بهرهبرداری یک کارخانه صنایع شیمیایی در شهرک صنعتی سمنان به عنوان دیگر برنامه سفر وزیر علوم به استان خبر داد.
ایلیات همچنین با اشاره به برنامههای دانشگاهی این سفر گفت: افتتاح طرحهای پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان از دیگر برنامههای سفر وزیر علوم به سمنان است.
وی ادامه داد: مراسم آغاز عملیات اجرایی خوابگاه ۲۵۰ نفری خواهران دانشگاه سمنان نیز با حضور وزیر علوم برگزار میشود و عملیات اجرایی این طرح به صورت رسمی آغاز خواهد شد.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام استانداری سمنان، نشست با نخبگان و اعضای هیئت علمی، دیدار با خانواده شهید و حضور در نشست شورای برنامهریزی استان سمنان از دیگر برنامههای سفر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به استان سمنان خواهد بود.
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