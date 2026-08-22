افتتاح مدرسه ۹ کلاسه سمنان در نخستین ایستگاه سفر وزیر علوم

حسن ترکمانی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افتتاح طرحهای نهضت ملی مدرسهسازی در سمنان اظهار کرد: همزمان با نخستین روز هفته دولت و با حضور حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طرحهای نهضت ملی مدرسهسازی در استان به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: افتتاح مدرسه ۹ کلاسه رستمزاده سمنان از جمله برنامههای وزیر علوم در سفر به استان سمنان بود که امروز به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان با بیان اینکه تأمین فضای آموزشی مورد نیاز از اهداف اجرای این طرح است، گفت: در کنار توسعه فضاهای آموزشی، گسترش نهضت عدالت آموزشی نیز از اهداف این طرح عمرانی محسوب میشود.
ترکمانی با اشاره به آمادهسازی این مدرسه برای سال تحصیلی جدید، تأکید کرد: مدرسه ۹ کلاسه رستمزاده با مشارکت خیران احداث شده و دارای یکهزار و ۶۲۵ مترمربع زیربنا است.
وی خاطرنشان کرد: این مدرسه برای بهرهبرداری در سال تحصیلی جدید در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.
گفتنی است افتتاح چند طرح دانشگاهی، آموزشی و صنعتی از دیگر برنامههای سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استان سمنان در نخستین روز هفته دولت است.
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