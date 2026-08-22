به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، این افتخار ارزشمند توسط یک تیم چهار نفره از دانشآموزان دورههای اول و دوم متوسطه مجتمع به دست آمد؛ دانشآموزانی که با تکیه بر دانش، خلاقیت، روحیه پژوهشگری و توانمندیهای علمی خود توانستند در رقابتی فشرده با برترین تیمهای دانشآموزی مالزی و سایر مدارس شرکتکننده، عملکردی تحسینبرانگیز از خود به نمایش بگذارند.
حضور در محیط علمی یک دانشگاه بینالمللی و رقابت با بیش از یکصد تیم، فرصت کمنظیری برای این دانشآموزان فراهم کرد تا ضمن ارائه تخصصی پروژه خود به هیئت داوران، به پرسشهای علمی و فنی آنان پاسخ دهند و توانمندیهای علمی خود را در سطحی فراتر از محیط مدرسه محک بزنند.
همچنین آشنایی با ایدهها، پروژهها و دیدگاههای دانشآموزان دیگر و دریافت بازخوردهای تخصصی، تجربهای ارزشمند و رشدآفرین برای اعضای تیم و سایر دانشآموزان مجتمع به شمار میرود.
راهیابی به مرحله نهایی و کسب این موفقیت چشمگیر، علاوه بر ایجاد انگیزه و اعتمادبهنفس در میان دانشآموزان، موجی از شادی، افتخار و غرور ملی را در میان خانوادههای ایرانی، معلمان و جامعه ایرانیان مقیم مالزی به همراه داشت و بار دیگر توانمندی و استعداد دانشآموزان ایرانی را در عرصههای علمی بینالمللی به نمایش گذاشت.
این موفقیت نتیجه رویکرد تربیتی و آموزشی مجموعه مجتمع آموزشی و پرورشی امام خمینی(ره) ایرانیان مالزی، در توجه همزمان به آموزش رسمی و پرورش شایستگیهای پایه و مشترک دانشآموزان ایرانی است. رویکردی که با فراهم کردن زمینههای پژوهش، نوآوری، کار تیمی، مهارتهای ارتباطی و تفکر خلاق، زمینه رشد همهجانبه دانشآموزان را فراهم میکند.
کسب مدال نقره این رقابت بینالمللی، نمادی روشن از ثمرات تربیت تمامساحتی در مجتمع آموزشی و پرورشی امام خمینی(ره) ایرانیان مالزی است؛ افتخاری که نشان میدهد دانشآموزان این مجموعه نهتنها در عرصههای علمی، بلکه در مهارتهای ارائه، تعامل، حل مسئله و حضور مؤثر در مجامع بینالمللی نیز به شایستگی در حال رشد و بالندگی هستند.
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