به گزارش خبرنگار مهر، صادق حسین‌زاده ملکی در سی‌ونهمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش، با تشریح رویکردهای جدید معاونت پرورشی و فرهنگی، «هویت‌سازی، مشارکت دانش‌آموزان و تبدیل موقعیت‌های اجتماعی به فرصت‌های تربیتی» را از مهم‌ترین محورهای فعالیت‌های آینده این معاونت عنوان کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در فعالیت‌های مدرسه اظهار کرد: شعار «هر دانش‌آموز یک نقش و هر دانش‌آموز یک تشکل» در ساحت مشارکت و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان، برنامه ویژه آموزش و پرورش است.

وی افزود: مرحله نخست این نقشه در سال گذشته اجرا شد و در سال‌های آینده به‌طور گسترده‌تری توسعه خواهد یافت؛ به‌گونه‌ای که هیچ دانش‌آموزی از فرصت نقش‌آفرینی در فعالیت‌های پرورشی محروم نماند.

حسین‌زاده ملکی با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت نسبت به همه دانش‌آموزان مسئولیت دارد، گفت: حتی دانش‌آموزی که بیشتر درگیر آسیب‌های اجتماعی است، فرزند این نظام است و ما در قبال او وظیفه داریم. بنابراین سبد برنامه‌های آموزشی و پرورشی باید برای همه دانش‌آموزان، با هر سلیقه و علاقه‌ای، متنوع باشد و در مسیر تحقق شایستگی‌های اصیل ایرانی، اسلامی و انقلابی حرکت کند.

وی در ادامه، چهار لایه نقشه راه فعالیت‌های پرورشی آینده را تشریح کرد و گفت: نخستین لایه، سرگرمی‌های مفید است؛ یعنی ایجاد و توسعه سرگرمی‌های هدفمند، گروهی و فرهنگی که متأسفانه تاکنون مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، مشارکت و نقش‌آفرینی را دومین لایه عنوان کرد و افزود: باید فرصت‌هایی فراهم شود تا دانش‌آموزان مسئولیت‌های اجتماعی و تشکیلاتی را در فضای مدرسه تمرین کنند؛ هیچ دانش‌آموزی نباید بدون مسئولیت باشد.

وی مصرف فرهنگی و تربیتی را سومین لایه دانست و گفت: دانش‌آموزان باید از نظر فکری تغذیه شوند و برنامه‌های هویت‌بخش متناسب با نیازهای آنان در اختیارشان قرار گیرد.

حسین‌زاده ملکی استعدادیابی و استعدادپروری را چهارمین لایه این نقشه عنوان کرد و افزود: این فرایند باید به‌صورت عمیق دنبال شود تا خردورزی و مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان نهادینه شود.

وی تأکید کرد: اگر دانش‌آموزان با این چهار لایه مأنوس شوند، در نهایت خردورزی و خوشبختی در جامعه دانش‌آموزی محقق خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر، جنگ‌های اخیر را «نبرد هویت‌ها» توصیف کرد و گفت: این جنگ، تقابل تبلور هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی در یک سو و تبلور هویت جبهه استکبار به رهبری آمریکا و صهیونیست‌ها در سوی دیگر بود.

وی افزود: ملت ایران به پشتوانه هویت گرانسنگ خود جرات کرد در برابر این جبهه بایستد؛ بنابراین قدرشناسی، توسعه و تقویت این هویت از ضروریات قطعی این برهه تاریخی است.

حسین‌زاده ملکی با اشاره به شکل‌گیری همبستگی اجتماعی در ابتدای وقایع اخیر اظهار کرد: در ابتدای این وقایع شاهد یک همبستگی و انسجام اجتماعی حیرت‌انگیز بودیم. بنابراین جامعه تعلیم و تربیت، مربیان و مدیران ما مسئولیت سنگینی بر دوش دارند تا این برانگیختگی‌های ملی و تمدنی را به خاطرات ماندگار در ذهن دانش‌آموزان تبدیل کنند.

مدرسه، آزمایشگاه زندگی است

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر تفاوت رویکرد آموزشی و پرورشی گفت: اگر آموزش بر پایه کلاس و با محوریت معلم برای انتقال شایستگی‌ها شکل می‌گیرد، امر پرورش باید بر پایه «موقعیت تربیتی» و با محوریت دانش‌آموز باشد.

وی افزود: چالش‌های اجتماعی بزرگ‌ترین فرصت برای معلمان و مربیان هستند تا با بهره‌گیری از موقعیت‌های تربیتی، دانش‌آموز را در مسیر صحیح هدایت کنند.

حسین‌زاده ملکی تصریح کرد: معیار موفقیت یک مدیر مدرسه این است که چند درصد دانش‌آموزان در فعالیت‌های مدرسه نقش‌آفرینی می‌کنند. غایت نظام پرورشی نیز پرورش خرد، تفکر و مهارت‌های خوشبختی است.

وی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور درباره ضرورت غنای ذهنی برای تفکر گفت: معاونت پرورشی باید همان‌طور که آزمایشگاه فیزیک و شیمی دارد، «آزمایشگاه زندگی» را در مدارس مستقر کند تا دانش‌آموزان در آن مهارت‌های زیستن را تمرین کنند.

وی همچنین بر ضرورت روایت‌گری دانش‌آموزان از رویدادهای ملی تأکید کرد و گفت: باید بررسی کنیم دانش‌آموزان چه میزان از رویدادها را روایت کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین وظایف ما این است که خطورات ذهنی دانش‌آموزان را به خاطرات ملی تبدیل کنیم و انعکاس انسانیت ایرانی را در قلب و ذهن آنها حک کنیم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در پایان تأکید کرد: وقتی بر سرگرمی‌های مفید و مشارکت‌های اجتماعی تأکید می‌کنیم و آغوش خود را به روی همه دانش‌آموزان باز می‌کنیم، در واقع به دنبال فرصت‌سازی برای نقش‌آفرینی آنان هستیم.