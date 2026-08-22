خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ تفریح برای خانواده‌ها تنها یک سرگرمی نیست؛ بخشی از زندگی روزمره و راهی برای گذراندن اوقات فراغت، ایجاد نشاط و فاصله گرفتن از فشارهای روزمره است، اما در بجنورد سال‌هاست یکی از مهم‌ترین فضاهای تفریحی شهر از دسترس شهروندان خارج شده است.

شهربازی بجنورد روزگاری محلی برای حضور خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان بود؛ جایی که صدای هیجان بچه‌ها با موسیقی و حرکت وسایل بازی درهم می‌آمیخت و خانواده‌ها بخشی از اوقات فراغت خود را در آن می‌گذراندند.

اما گذشت زمان، فرسودگی تجهیزات و پایان قرارداد بهره‌بردار قبلی، شرایط این مجموعه را تغییر داد. بخش عمده تجهیزات از مجموعه خارج شد و شهربازی عملاً از چرخه تفریحات شهری کنار رفت.

اکنون سال‌هاست که زمین شهربازی بجنورد در حالی که می‌توانست یکی از مراکز مهم تفریحی شهر باشد، در انتظار سرمایه‌گذار و تصمیم نهایی برای احیاست.

شهربازی‌ای که از خاطره‌ها جا مانده است

برای نسل‌های قدیمی‌تر بجنورد، شهربازی بخشی از خاطرات دوران کودکی است؛ خاطراتی که هنوز هم هنگام صحبت از تفریح در شهر تکرار می‌شود.

اما کودکان امروز تجربه متفاوتی دارند. آنها شهربازی را نه به عنوان یک فضای در دسترس در شهر خود، بلکه بیشتر در سفر به شهرهای دیگر تجربه می‌کنند.

یکی از مادران بجنوردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بچه‌ها به تفریح نیاز دارند و نمی‌شود همه اوقات فراغت آنها را با تلویزیون، تلفن همراه یا حضور در خانه پر کرد.

وی ادامه می‌دهد: در بجنورد برای کودکان گزینه‌های زیادی وجود ندارد و وقتی فرزندمان درخواست شهربازی می‌کند، باید به فکر سفر به شهر دیگری باشیم.

این مادر می‌افزاید: مشهد برای خانواده‌هایی که امکان سفر دارند گزینه‌های بیشتری دارد، اما اینکه برای چند ساعت تفریح مجبور باشیم مسافت زیادی را طی کنیم، هم هزینه دارد و هم برای خانواده‌ها سخت است.

وی می‌گوید: اگر یک شهربازی استاندارد در بجنورد وجود داشته باشد، خانواده‌ها می‌توانند با هزینه و زمان کمتر فرزندانشان را به یک فضای شاد ببرند.

پدران؛ تفریح نباید با سفر گره بخورد

یک پدر بجنوردی نیز نبود شهربازی را یکی از کمبودهای جدی حوزه تفریح شهر می‌داند و می‌گوید: خانواده‌ها به تفریح نیاز دارند، اما امروز هزینه سفر و حتی هزینه‌های معمول زندگی افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه می‌دهد: اینکه یک خانواده برای تفریح کودکان خود مجبور باشد به مشهد یا گرگان برود، منطقی نیست؛ بجنورد باید بتواند نیازهای تفریحی شهروندان خودش را تأمین کند.

این شهروند معتقد است ایجاد شهربازی مناسب علاوه بر کودکان، می‌تواند بخشی از نیاز نوجوانان و جوانان را نیز پاسخ دهد.

کودکان فقط یک چیز می‌خواهند

کودکان اما با تمام پیچیدگی‌های اداری، قرارداد و سرمایه‌گذاری کاری ندارند.

یکی از کودکان بجنوردی می‌گوید: دوست دارم در شهر خودمان شهربازی داشته باشیم تا با خانواده و دوستانم به آنجا برویم.

برای کودک، شهربازی یعنی چند ساعت بازی، خنده و هیجان؛ اما همین خواسته ساده سال‌هاست در بجنورد به یک مطالبه تبدیل شده است.

نوجوانان و جوانان هم بی‌نصیب مانده‌اند

نبود شهربازی فقط کودکان را تحت تأثیر قرار نداده است. نوجوانان و جوانان نیز از کمبود فضاهای تفریحی در بجنورد گلایه دارند.

یکی از نوجوانان بجنوردی به خبرنگار مهر می‌گوید: وقتی بخواهیم با دوستانمان بیرون برویم، گزینه‌های تفریحی زیادی نداریم و بعضی وقت‌ها برای تفریح به شهرهای دیگر می‌رویم.

یک جوان بجنوردی نیز می‌گوید: مسئله فقط شهربازی نیست؛ شهر به فضاهای تفریحی متنوع برای گروه‌های مختلف سنی نیاز دارد، اما شهربازی می‌تواند یکی از مهم‌ترین این فضاها باشد.

پایان یک قرارداد ۲۰ ساله

اما برای فهمیدن اینکه چرا بجنورد امروز شهربازی ندارد، باید به گذشته قرارداد این مجموعه برگشت.

یوسف مغروری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرارداد بهره‌برداری از شهربازی در سال ۱۳۸۲ به مدت ۲۰ سال منعقد شد و این قرارداد تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت.

وی افزود: در این مدت شهربازی در اختیار راهبر و سرمایه‌گذار قرار داشت و پس از پایان قرارداد، شهرداری برای ادامه فعالیت و توسعه مجموعه با راهبر قبلی وارد مذاکره شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ از راهبر قبلی خواسته شد برنامه توسعه‌ای خود را ارائه کند، اما برنامه‌ای که بتواند توسعه قابل توجهی در شهربازی ایجاد کند، ارائه نشد.

مغروری تصریح کرد: در نهایت مشخص شد امکان سرمایه‌گذاری جدی برای ادامه فعالیت و توسعه مجموعه از سوی راهبر قبلی وجود ندارد.

چرا تجهیزات شهربازی جمع‌آوری شد؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد درباره خروج تجهیزات شهربازی گفت: در قرارداد سال ۱۳۸۲ مقرر شده بود به جز چرخ‌وفلک که مالکیت آن متعلق به شهرداری بود، سایر تجهیزات و دستگاه‌ها در اختیار راهبر و سرمایه‌گذار قرار داشته باشد.

وی افزود: بر اساس همان قرارداد، پس از پایان مدت قرارداد، راهبر و سرمایه‌گذار تجهیزات متعلق به خود را جمع‌آوری و منتقل کردند و این اتفاق نیز رخ داد.

به گفته وی، همین مسئله باعث شد پس از پایان قرارداد، شهربازی عملاً بدون بخش عمده تجهیزات مورد نیاز باقی بماند و شهرداری برای جذب سرمایه‌گذار جدید وارد مسیر تازه‌ای شود.

چند بار برای جذب سرمایه‌گذار تلاش شد؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد اظهار کرد: شهرداری از همان مقطع وارد مذاکره با سرمایه‌گذاران مختلف شد و در چند مرحله موضوع شهربازی در سامانه ستاد برای جذب سرمایه‌گذار بارگذاری شد.

وی افزود: در مجموع حدود چهار تا پنج بار این موضوع در فرآیندهای مختلف در سامانه ستاد قرار گرفت، اما هر بار به دلایلی فرآیند به نتیجه نهایی نرسید.

وی ادامه داد: شهرداری و شهردار بجنورد همچنین با تعدادی از سرمایه‌گذاران و فعالان مطرح حوزه شهربازی در کشور وارد مذاکره شدند و برخی از این افراد در جلسات تخصصی شورای شهر حاضر شدند و برنامه‌های خود را ارائه کردند.

سرمایه‌گذاران چه می‌خواستند؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد گفت: یکی از مشکلات اصلی در مذاکرات این بود که بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقد بودند بخشی از سرمایه‌گذاری باید توسط خود شهرداری انجام شود.

مغروری توضیح داد: برای نمونه، اگر میزان سرمایه‌گذاری یک پروژه ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد، برخی سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کردند حدود ۷۵ میلیارد تومان از این مبلغ توسط شهرداری تأمین شود.

وی افزود: برخی دیگر نیز پیشنهادهای بلندمدت برای بهره‌برداری مطرح می‌کردند و در بعضی پیشنهادها تفاوت مشخصی میان سرمایه‌گذار و پیمانکار وجود نداشت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد تصریح کرد: این پیشنهادها با چارچوب‌ها و شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری شهرداری همخوانی نداشت و همین موضوع باعث شد مسیرهای قبلی به نتیجه نرسد.

مذاکره با سرمایه‌گذار به نتیجه نرسید

وی ادامه داد: بعد از این مرحله با مدیریت مجموعه یکی از شهربازی‌های مناسب شمال کشور است وارد مذاکره شدیم.

مغروی گفت: پیشنهاد این بود که در قالب امانی مبلغی در اختیار این مجموعه قرار گیرد و سرمایه‌گذار تجهیزات مورد نیاز را خریداری و نصب کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد افزود: به دلیل نوسانات شدید قیمت تجهیزات، شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و اتفاقات ناشی از جنگ، این مسیر نیز به نتیجه نرسید و سرمایه‌گذار از ادامه کار منصرف شد.

مسیر جدید برای انتخاب سرمایه‌گذار

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد بیان کرد: پس از این اتفاق، موضوع در هیئت عالی سرمایه‌گذاری شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد چارچوب قبلی تا حد امکان باز گذاشته شود.

وی افزود: قرار شد به جای تعیین جزئیات از سوی شهرداری، ظرفیت زمین و شرایط کلی به سرمایه‌گذاران اعلام شود و خود آنها بر اساس توان، تجربه و مدل اقتصادی خود پیشنهاد فنی ارائه دهند.

مغروری ادامه داد: سرمایه‌گذاران باید مشخصات تجهیزات فضای روباز و فضای بسته، مشخصات فنی دستگاه‌ها و برنامه اجرایی خود را ارائه می‌کردند و در کنار آن، توان‌سنجی مالی آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گرفت.

دو سرمایه‌گذار به مرحله نهایی رسیدند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد گفت: در آخرین مرحله دو سرمایه‌گذار پیشنهادهای خود را ارائه کردند.

وی افزود: پیشنهادهای این دو سرمایه‌گذار از نظر کلیات تقریباً مشابه بود، اما در میزان سهم شهرداری از درآمد ناخالص تفاوت داشتند.

وی ادامه داد: یکی از سرمایه‌گذاران سهم ۱۰ درصدی و دیگری حدود ۸ درصد از درآمد ناخالص شهربازی را برای شهرداری پیشنهاد کرده است.

این بار تجهیزات مستعمل نمی‌خواهیم

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد با اشاره به تجربه گذشته تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم برای ما این بود که دوباره تجهیزات مستعمل و کارکرده وارد شهربازی نشود.

وی گفت: برای همین موضوع، اعضای هیئت عالی سرمایه‌گذاری به همراه مدیرکل دفتر امور شهری از مجموعه‌های تولیدکننده تجهیزات شهربازی در تهران بازدید کردند.

مغروری افزود: همچنین از یکی دو شهربازی که از این تجهیزات استفاده می‌کردند بازدید شد تا کیفیت دستگاه‌ها، نحوه فعالیت و شرایط واقعی تجهیزات مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد اظهار کرد: هدف این بود که آنچه در پیشنهاد سرمایه‌گذار ارائه شده، با آنچه در نهایت در بجنورد نصب می‌شود تطبیق داشته باشد و دوباره شاهد ورود تجهیزات مستعمل نباشیم.

۵۰۰ میلیارد تومان برای شهربازی جدید

وی درباره حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز پروژه گفت: برآورد اولیه دو سرمایه‌گذار حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است، اما با توجه به آورده شهرداری، آماده‌سازی زیرساخت‌ها، تأمین برق و سایر اقدامات مورد نیاز، پیش‌بینی می‌کنیم مجموع اعتبار پروژه به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برسد.

مغروری افزود: این رقم حدود پنج هزار میلیارد ریال است و برای اجرای یک شهربازی جدید با تجهیزات مناسب پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد ادامه داد: بر اساس پیشنهادهای ارائه‌شده، حدود ۹۰ تا ۹۴ دستگاه برای شهربازی پیش‌بینی شده است.

وی اظهار کرد: در برنامه ارائه‌شده، بخشی از تجهیزات فضای روباز در هشت ماه نخست نصب خواهد شد و در مرحله بعد تجهیزات فضای بسته نیز اجرا می‌شود.

مغروری افزود: بر اساس برنامه سرمایه‌گذار، هدف این است که کل پروژه در مدت حدود ۲۴ ماه به سرانجام برسد.

سرنوشت ۸۰ میلیارد تومان فروش زمین چه شد؟

یکی از موضوعاتی که پیش‌تر درباره شهربازی بجنورد مطرح شده بود، اختصاص ۸۰ میلیارد تومان از محل فروش زمین بیمارستان مادر و کودک برای اجرای این پروژه بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد درباره این موضوع گفت: آن موضوع مربوط به شرایط و تصمیمات همان مقطع بود، اما به واسطه اتفاقاتی که طی یک سال و چند ماه گذشته رخ داد و همچنین شرایط جنگ و تأثیر آن بر درآمدها، آن منابع در مسیرهای دیگری هزینه شد.

وی افزود: بنابراین اکنون نمی‌توان به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان به عنوان منبع قطعی برای اجرای شهربازی تکیه کرد.

مغروری با اشاره به افزایش شدید قیمت تجهیزات اظهار کرد: به عنوان نمونه ممکن است قیمت یک دستگاه چرخ‌وفلک به حدود ۵۰ میلیارد تومان برسد و همین موضوع نشان می‌دهد اجرای شهربازی جدید نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بجنورد در پاسخ به این پرسش گفت: شهرداری تکلیف مستقیم و الزامی برای احداث شهربازی ندارد.

وی افزود: در مأموریت‌های قانونی شهرداری حوزه‌های مختلفی تعریف شده که بخشی از آن به رفاه اجتماعی مربوط می‌شود، اما احداث شهربازی به عنوان یک تکلیف مستقیم برای شهرداری تعریف نشده است.

این مسئول شهری ادامه داد: در بسیاری از شهرها و کلان‌شهرهای کشور نیز بخش خصوصی در احداث و بهره‌برداری از شهربازی‌ها ورود می‌کند و شهرداری الزاماً متولی مستقیم این مجموعه‌ها نیست.

مغروری تصریح کرد: با این حال، ایجاد بستر برای رفاه اجتماعی، شادی و نشاط شهروندان و کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی از موضوعاتی است که می‌تواند ورود شهرداری به این حوزه را توجیه کند.

مردم منتظرند این بار وعده به اجرا برسد

اکنون شهربازی بجنورد پس از سال‌ها بلاتکلیفی بار دیگر در آستانه یک تصمیم قرار گرفته است؛ دو سرمایه‌گذار پیشنهاد خود را ارائه کرده‌اند، بررسی‌های فنی انجام شده، از محل تولید تجهیزات بازدید شده و برآورد سرمایه‌گذاری نیز به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

اما برای شهروندان، آنچه اهمیت دارد نه تعداد جلسات برگزارشده و نه تعداد دفعات بارگذاری آگهی در سامانه ستاد است؛ آنها نتیجه را می‌خواهند.

مادری که می‌خواهد فرزندش را برای تفریح به یک محیط استاندارد ببرد، پدری که نمی‌خواهد برای چند ساعت سرگرمی خانواده راهی شهر دیگری شود، کودکی که آرزوی سوارشدن بر وسایل شهربازی را دارد و نوجوان و جوانی که به دنبال فضای تفریحی متناسب با سن خود است، همه یک مطالبه مشترک دارند؛ اینکه بجنورد هم صاحب یک شهربازی مناسب باشد.

شهربازی می‌تواند تنها یکی از حلقه‌های زنجیره تفریح شهری باشد، اما نبود آن طی سال‌های گذشته نشان داده که بجنورد در حوزه اوقات فراغت با یک خلأ جدی روبه‌رو است.

حالا وعده ساخت شهربازی جدید با سرمایه‌گذاری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و نصب حدود ۹۰ تا ۹۴ دستگاه مطرح شده است؛ پروژه‌ای که قرار است در صورت نهایی‌شدن قرارداد، طی حدود ۲۴ ماه اجرا شود.

این بار اما مردم بیش از وعده، منتظر آغاز عملیات هستند؛ چرا که شهربازی بجنورد سال‌هاست در انتظار احیاست و نسل‌های مختلف کودکان و نوجوانان این شهر، بخشی از کودکی و نوجوانی خود را بدون داشتن یک شهربازی مناسب سپری کرده‌اند.

اگر قرارداد نهایی شود و پروژه وارد فاز اجرایی شود، شاید پس از سال‌ها دوباره چراغ‌های شهربازی بجنورد روشن شود و صدای خنده کودکان به این مجموعه بازگردد؛ اتفاقی که می‌تواند بخشی از خلأ تفریحی شهر را جبران کند و به خانواده‌ها این امکان را بدهد که برای یک تفریح ساده، مقصد خود را خارج از بجنورد انتخاب نک