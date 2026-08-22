نسخه وزیر علوم برای ماندگاری پیام نور؛ کیفیت را ارتقا دهید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف ظهر شنبه در جریان افتتاح ساختمان دانشگاه پیام نور مرکز استان سمنان که در قالب پروژه‌های نخستین روز هفته دولت ۱۴۰۵ انجام شد، اظهار کرد: کیفیت‌بخشی یکی از شروط ماندگاری دانشگاه پیام نور است.

وی افزود: حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی در دانشگاه پیام نور از ضرورت‌هایی است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر آن تأکید ویژه دارد و این موضوع باید مورد توجه مسئولان دانشگاه قرار گیرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت چهاردهم درباره فعالیت‌های دانشگاه پیام نور گفت: این دانشگاه اگر بخواهد ماندگار باشد، باید کیفیت آموزشی خود را حفظ و ارتقا دهد.

سیمایی صراف با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره دانشگاه پیام نور تأکید کرد: مسئولان این دانشگاه باید رویکردهای مرتبط با تحصیل دانشجویان را تغییر دهند.

وی با بیان اینکه وزارت علوم در انتظار اثبات کیفیت آموزشی دانشگاه پیام نور است، افزود: امیدواریم این دانشگاه بتواند کیفیت خود را به دست بیاورد و ارتقا دهد، چرا که ظرفیت‌های خوبی در دانشگاه پیام نور وجود دارد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین بر ضرورت توجه بیشتر دانشگاه‌ها به بخش صنعت تأکید کرد و گفت: برای رشد و توسعه کشور نیاز داریم دانشگاه‌ها را تقویت کنیم و ارتباط و تعامل آنها با صنایع بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.