به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در دیدار با مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، مهمترین مسائل و نیازهای فرودگاه زنجان و راهکارهای توسعه زیرساختها و افزایش پروازهای این فرودگاه را پیگیری کرد.
وی بر ضرورت تعیین تکلیف و تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی فرودگاه از جمله بازسازی برج مراقبت، توسعه سالن ترانزیت و تأمین تجهیزات هندلینگ تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نیز با اشاره به آسیبهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگ و کاهش درآمد شرکت، بر ضرورت استفاده از ظرفیتها و روشهای مختلف برای پیشبرد امور و اجرای طرحهای توسعهای تأکید کرد.
مرتضی دهقان با ابراز امیدواری نسبت به رفع موانع موجود، اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیتهای مختلف، اقدامات لازم برای توسعه زیرساختهای فرودگاه زنجان، افزایش پروازها و تأمین تجهیزات مورد نیاز انجام شود.
در این نشست، موضوع برقراری و افزایش پروازها، خرید تجهیزات هندلینگ، بازسازی برج مراقبت پرواز و توسعه سالن ترانزیت فرودگاه زنجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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