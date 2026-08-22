به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف ظهر شنبه در ادامه سفر یکروزه خود به سمنان، در مراسم افتتاح دو طرح پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان حضور یافت.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در این مراسم با اشاره به افتتاح ساختمان کارگاه این مجموعه اظهار کرد: این کارگاه با زیربنای ۶۰۰ مترمربع احداث و برای بهرهبرداری آماده شده است.
داوود مداح افزود: ساختمان کارگاه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان احداث شده و عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و امسال به مرحله بهرهبرداری رسید.
وی همچنین از بهرهبرداری سامانه پمپ گرمای زمین به عنوان دومین طرح پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت: عملیات ساخت این طرح در زمینی به مساحت یک هزار و ۲۰۰ مترمربع از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و امروز به صورت رسمی به بهرهبرداری رسید.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان درباره مشخصات این سامانه بیان کرد: این مجموعه دارای ۴۸ حلقه چاه به ارتفاع ۱۵ متر است که به شکل ماتریسی ۱۲ در چهار اجرا شده است.
مداح ادامه داد: مبدل گرمای زمین این سامانه شامل لولههای پلیاتیلن قرارگرفته درون چاهها و ۱۲ پمپ گرمایشی داخل ساختمان است.
وی بهرهبرداری از این طرحها را در راستای توسعه زیرساختهای پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان عنوان کرد.
گفتنی است حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در ادامه سفر یکروزه خود به استان سمنان در جمع دانشگاهیان و نخبگان نیز حضور خواهد یافت.
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