کیومرث اعظمی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور هنرمندان استان در سه نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در شهرهای همدان، زنجان و اردبیل خبر داد و اظهار کرد: حضور کیفی و تخصصی هنرمندان صنایع‌دستی کرمانشاه در رویدادهای ملی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و جلوه‌های هنری استان فراهم می‌کند.

وی افزود: حضور هنرمندان کرمانشاهی در نمایشگاه‌های ملی علاوه بر معرفی هنر و صنایع‌دستی استان، می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید و توسعه بازار فروش محصولات فرهنگی و صنایع‌دستی باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با اشاره به ترکیب آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه‌ها گفت: در این سه رویداد، ۱۱ هنرمند استان کرمانشاه در رشته‌های متنوع صنایع‌دستی حضور فعال دارند.

اعظمی ادامه داد: گلیم، نقاشی روی شیشه، میناکاری، گیوه‌بافی، گلیم‌بافی، سفال و سرامیک، زیورآلات سنتی و سایر رشته‌های صنایع‌دستی از جمله آثاری هستند که توسط هنرمندان کرمانشاهی در این نمایشگاه‌ها عرضه شده‌اند.

وی بیان کرد: تنوع رشته‌های حاضر در این رویدادها نشان‌دهنده ظرفیت گسترده هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان کرمانشاه است و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی امکان معرفی این ظرفیت‌ها را در سطح ملی فراهم می‌کند.

نمایشگاه‌ها فرصتی برای معرفی هنر اصیل کرمانشاه

سرپرست میراث‌فرهنگی کرمانشاه با تأکید بر اهمیت حضور مستمر هنرمندان در رویدادهای ملی تصریح کرد: برگزاری مستمر نمایشگاه‌های سراسری نقش مؤثری در شناساندن هنر اصیل کرمانشاه به مخاطبان ملی و علاقه‌مندان صنایع‌دستی دارد.

اعظمی افزود: هنرمندان کرمانشاهی با حضور در این رویدادها می‌توانند علاوه بر عرضه مستقیم محصولات خود، ظرفیت‌ها، مهارت‌ها و ویژگی‌های هنرهای سنتی استان را به طیف گسترده‌ای از مخاطبان معرفی کنند.

وی گفت: این نمایشگاه‌ها همچنین بستر مناسبی برای تبادل تجربه میان هنرمندان استان‌های مختلف کشور ایجاد می‌کنند و می‌توانند به معرفی هرچه بیشتر مهارت‌ها و توانمندی‌های هنروران کرمانشاهی در سطح کشور کمک کنند.

اعظمی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حضور هنرمندان در نمایشگاه‌های سراسری را ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده دانست و اظهار کرد: ارتباط مستقیم میان هنرمند و خریدار فرصت مناسبی برای شناخت بهتر بازار و آگاهی از سلیقه مخاطبان فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: هنرمندان با حضور در چنین نمایشگاه‌هایی می‌توانند با سلیقه و نیاز بازار آشنا شوند و بر اساس آن نسبت به تولید محصولات جدید و متناسب با تقاضای مشتریان برنامه‌ریزی کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: شناسایی سلیقه بازار و جذب سفارش‌های جدید برای تولیدکنندگان استان از دیگر نتایج مهم این حضور است که در نهایت می‌تواند به پایداری اشتغال در حوزه صنایع‌دستی کمک کند.

وی افزود: تقویت بازار فروش محصولات صنایع‌دستی علاوه بر حمایت از اقتصاد هنرمندان، در حفظ و تداوم مهارت‌ها و هنرهای سنتی و میراث ماندگار فرهنگی استان نیز تأثیرگذار است.

هدف‌گذاری برای حضور بیشتر صنایع‌دستی کرمانشاه در بازارها

اعظمی در ادامه ضمن قدردانی از حمایت‌های مسئولان فرهنگی استان گفت: امیدواریم حضور پرشور هنرمندان کرمانشاهی در نمایشگاه‌های سراسری، مقدمه‌ای برای عرضه بیشتر محصولات و هنرهای دستی استان در بازارهای داخلی و خارجی باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایت‌ها و فراهم شدن زمینه حضور هنرمندان در رویدادهای ملی و بین‌المللی، شاهد معرفی بیشتر صنایع‌دستی کرمانشاه، توسعه بازار فروش محصولات و شکل‌گیری و ثبت برندهای برتر ملی برای هنرمندان استان باشیم.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه با اشاره به برگزاری همزمان سه نمایشگاه یادشده در شهرهای همدان، زنجان و اردبیل گفت: این رویدادها فرصتی برای آشنایی نزدیک مخاطبان با هنر و مهارت هنرمندان کرمانشاهی فراهم کرده و حضور هنرمندان استان در آنها می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی کرمانشاه در سطح کشور کمک کند.