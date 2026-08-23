حجت الاسلام و المسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان دارالقرآن الکریم کشور همه ساله بر اساس شاخصها و سنجههای مشخصی در قالب شیوهنامهای که از قبل به ادارات کل استانها ارسال شده است، عملکرد قرآنی استانها را ارزیابی میکند که در ارزیابی امسال، خروجی سامانههای این سازمان به ویژه اپلیکیشن «زندگی با آیهها»، سایت «سفیران آیهها»، سامانه مدیریت آموزش، ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم و همچنین صدور و تمدید مجوز فعالیت تشکلهای مردمنهاد، مورد توجه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه از میان ۸ استان مورد ارزیابی در سطوح مختلف، اصفهان موفق شد در گروه نخست و به عنوان استانهای برتر انتخاب شود، افزود: این موفقیت مرهون همدلی و همکاری قسمتهای مختلف اداره کل و نتیجه یک کار جمعی است که با رویکرد جهادی محقق شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان تصریح کرد: بخشی از این موفقیت حاصل تمرکز بر فعالیتهای میدانی و کیفیسازی برنامهها بوده است؛ به طوری که برگزاری محافل قرآنی به ویژه محفل قرآنی در گذر فرهنگی چهارباغ که بازتاب گستردهای داشت، توانست فضای شهر را بیش از پیش با عطر قرآن همراه کند. همچنین روند برگزاری مسابقات قرآنی در استان با استانداردهای کیفی بالا و برنامهریزی دقیق، بخش دیگری از تلاشهای همکاران ما در اداره امور قرآنی بود که زمینه انس بیشتر اقشار مختلف مردم با آموزههای وحیانی را فراهم کرد.
حجتالاسلام والمسلمین فوقی تأکید کرد: قطعا این نقطه پایان نیست و در سایه همدلی و فعالیت جهادی معاونتهای مختلف، مدیران شهرستانها، اداره امور قرآنی و کارشناسان و رابطان قرآنی، مأموریتها و خدمات قرآنی شایستهتری را در استان شاهد خواهیم بود و تلاش ما بر این است تا این مسیر تعالیبخش را با قدرت تداوم دهیم.
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