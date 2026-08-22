جلیلیان: ظرفیت ۵۵۰ تشکل مردمی کرمانشاه نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث جلیلیان بعد از ظهر شنبه در نشست تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد استان کرمانشاه با حضور استاندار، اظهار کرد: فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد ریشه در روحیه نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی مردم دارد و اعضای این مجموعه‌ها بخشی از توان و ظرفیت خود را برای کمک به جامعه و حل مشکلات عمومی به کار می‌گیرند.

وی با اشاره به پیشینه مشارکت اجتماعی مردم در ایران افزود: حضور مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و تاریخی سابقه‌ای طولانی دارد و نمی‌توان فعالیت تشکل‌های مردمی را صرفاً پدیده‌ای وارداتی دانست.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه ادامه داد: در مقاطع مهم تاریخی از جمله انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی، حضور مردم و همراهی آنان با جریان‌های اجتماعی و نخبگان نقش مؤثری در شکل‌گیری تحولات مهم کشور داشته است.

جلیلیان سازمان‌های مردم‌نهاد را یکی از ظرفیت‌های مهم دولت در حوزه مشارکت اجتماعی دانست و گفت: این تشکل‌ها می‌توانند در تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش مشارکت مردم و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: توجه به نقش مردم و تشکل‌های اجتماعی همواره در دیدگاه و سیره امامین انقلاب مورد تأکید بوده و در دولت چهاردهم نیز استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و تقویت مشارکت اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه با اشاره به تعداد سمن‌های فعال در استان گفت: در حال حاضر ۵۵۰ تشکل و سازمان مردم‌نهاد دارای مجوز در کرمانشاه فعالیت دارند، اما بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد همه این مجموعه‌ها به یک میزان فعال نیستند.

وی تصریح کرد: برخی تشکل‌ها به دلایل مختلف نتوانسته‌اند فعالیت خود را مطابق اهداف پیش‌بینی‌شده در اساسنامه و موضوعی که برای آن مجوز دریافت کرده‌اند، ادامه دهند و لازم است وضعیت آنها به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

جلیلیان خاطرنشان کرد: رویکرد ما این است که ضمن بررسی شرایط موجود، موانع فعالیت سمن‌ها شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود تا تشکل‌های دارای ظرفیت بتوانند با تحرک و اثرگذاری بیشتری در حوزه‌های اجتماعی فعالیت کنند.

وی ادامه داد: هدف از ساماندهی تشکل‌ها محدود کردن فعالیت آنها نیست، بلکه تلاش می‌شود ظرفیت موجود به شکل صحیح در مسیر اهداف تعریف‌شده و نیازهای واقعی جامعه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه همچنین از دستگاه‌های اجرایی استان خواست در چارچوب وظایف قانونی خود، همکاری و حمایت لازم را از سازمان‌های مردم‌نهاد داشته باشند.

وی گفت: فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت تشکل‌های اجتماعی، می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت مردم در حل مسائل و مشکلات استان را فراهم کند.

تسهیل صدور مجوز سمن‌ها پیگیری می‌شود

جلیلیان تسهیل روند صدور مجوز فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را از مطالبات مهم فعالان این حوزه عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های عضو کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت و خانواده باید در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

وی اظهار کرد: افرادی که برای فعالیت در حوزه‌های اجتماعی و عمومی اعلام آمادگی می‌کنند، انتظار دارند فرآیندهای اداری مربوط به دریافت مجوز با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود تا بتوانند در چارچوب قانون فعالیت خود را آغاز کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه تسریع در پاسخگویی دستگاه‌های مسئول به استعلام‌های مربوط به صدور مجوز را نیز ضروری دانست و گفت: همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند روند تشکیل و آغاز فعالیت تشکل‌های جدید را تسریع کند.

جلیلیان با اشاره به تغییرات ایجادشده در روند صدور مجوزها طی ماه‌های اخیر گفت: در این مدت شاهد بهبود قابل توجهی در فرآیند پاسخگویی بوده‌ایم، اما همچنان ظرفیت‌هایی برای تسهیل بیشتر امور وجود دارد که باید دنبال شود.

وی در ادامه به مشکلات موجود در زمینه ثبت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد و گفت: برای بررسی این مسائل، مسئولان و کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نیز در این موضوع ورود کرده‌اند و مسائل و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه یکی از دغدغه‌های تشکل‌ها را هزینه‌های مربوط به ثبت عنوان کرد و افزود: هزینه‌های مضاعف ثبت می‌تواند برای برخی مجموعه‌ها مانع ایجاد کند و تلاش می‌شود با پیگیری‌های انجام‌شده، این مشکلات کاهش یابد.

وی تأکید کرد: ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت سمن‌ها نیازمند همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی است و هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، امکان استفاده از ظرفیت اجتماعی استان نیز افزایش خواهد یافت.

جلیلیان در پایان گفت: وجود ۵۵۰ تشکل و سازمان مردم‌نهاد در کرمانشاه یک ظرفیت قابل توجه اجتماعی است که در صورت ساماندهی، رفع موانع و ایجاد زمینه فعالیت مؤثر، می‌تواند نقش مهمی در افزایش مشارکت مردم، حل مسائل اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی استان ایفا کند.