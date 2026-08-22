انفجار کابل را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغانستان با انتشار خبری فوری از وقوع انفجار در غرب کابل پایتخت این کشور خبر دادند.
بر اساس اعلام کابل تایمز، آمبولانس ها در حال انتقال زخمیان انفجار هستند.
طلوع نیوز نیز اعلام کرد: منابع آگاه از وقوع انفجار در منطقه دشت برچی در غرب کابل خبر دادند.
منابع آگاه اعلام کردند که این انفجار هم اکنون در منطقه ایستگاه نانوایی مقابل بازار «پیوند» رخ داده و ناشی از پرتاب یک بمب دستی بوده است.
تا کنون درباره تلفات احتمالی این انفجار اطلاعاتی در دست نیست.
مقام های دولت موقت افغانستان در کابل درباره این رویداد اظهارنظر نکردهاند.
این حادثه در حالی است که فضای این منطقه هنوز تحت تأثیر حمله هفته گذشته به مدرسه «شمع هدایت» قرار دارد.
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