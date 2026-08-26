  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۹

یونیسف: یک میلیون کودک در افغانستان در معرض مرگ قرار دارند

یونیسف: یک میلیون کودک در افغانستان در معرض مرگ قرار دارند

یونیسف نسبت به اوضاع وخیم میلیون ها کودک در افغانستان بر اثر سوء تغذیه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد که یک میلیون کودک در افغانستان به دلیل سوء تغذیه در معرض مرگ قرار گرفته اند.

تاج الدین ایوالی نماینده یونیسف در این کشور تاکید کرد: سه میلیون و ۷۰۰ هزار کودک در افغانستان از لاغری شدید رنج می برند به این معنی که آنها با سوء تغذیه شدید رو به رو هستند. از میان آنها یک میلیون کودک نیز به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر قرار گرفته اند.

از ابتدای سال جاری میلادی، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان نسبت به سوء تغذیه در این کشور به ویژه در قبال زنان و کودکان هشدار داده است. برنامه جهانی غذا تاکید کرده که با کاهش کمک های بین المللی، ۱۷ میلیون نفر در افغانستان از گرسنگی شدید رنج می برند.

کد مطلب 6928028

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها