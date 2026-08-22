به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در مراسم گرامیداشت روز پزشک و داروساز، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای حوزه سلامت، با اشاره به اهداف دشمن از حمله به ایران گفت: آنها تصور میکردند اگر حمله کنند و بزرگان کشور را به شهادت برسانند، در یکی دو روز میتوانند کشور را قطعهقطعه کرده و از هم بپاشند، اما هرچه زمان گذشت برای آنها روشنتر شد که نمیتوانند یک ملت پایبند به آب و خاک خود را به این راحتی زمینگیر و وادار به تسلیم کنند.
رئیسجمهور تأکید کرد: ممکن است در داخل کشور با یکدیگر اختلاف داشته باشیم، اما وقتی پای وطن به میان میآید، همه در کنار هم و یکصدا برای ایران تلاش میکنیم و تا پای جان در میدان خواهیم بود.
مردم نقشه دشمن را خنثی کردند
پزشکیان با اشاره به حضور مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمن تصور میکرد با هدف قرار دادن نیروهای انتظامی، بسیج و پایگاههای نظامی، مردم به خیابان خواهند آمد و در داخل کشور شورش و نارضایتی شکل خواهد گرفت و در نهایت کشور ساقط خواهد شد، اما همان مردم، حتی کسانی که گلایههایی داشتند، پای کار ایستادند و با حضور خود آب پاکی را روی دست دشمن ریختند.
وی افزود: با تمام وجود از مردم عزیز کشورمان قدردانی میکنم؛ از همه کسانی که در جبههها، پشت لانچرها، در خلیج فارس و در سراسر کشور ایستادند و از ایران دفاع کردند و با وجود همه سختیها و ناملایمات، همراهی و همدلی کردند.
تقدیر از جامعه پزشکی در جنگ
رئیسجمهور با اشاره به نقش جامعه پزشکی و نظام سلامت در شرایط جنگی اظهار کرد: امروز به عنوان یک پزشک وظیفه خود میدانم از همه عزیزان جامعه پزشکی تشکر و قدردانی کنم و حماسههایی را که در جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و همچنین در سالهای دفاع مقدس خلق کردند، تبریک بگویم.
وی ادامه داد: هیچکس باور نمیکرد که سیستم سلامت ما تا این اندازه در میدان حضور داشته باشد و خدمتگزار مردم و کشور باشد. حتی کسانی که در آن مقطع شیفت و کشیک نداشتند، هنگامی که شرایط سخت شد به بیمارستانها آمدند و خدمت کردند.
پزشکیان تصریح کرد: دشمن تصور میکرد با ایجاد چنین شرایطی، کادر بهداشت و درمان، پزشکان، جراحان و مدیران بیمارستانها میدان را خالی خواهند کرد، اما همه جانانه در میدان بودند و ما قدردان این عزیزان و زحمات آنها با وجود همه سختیها هستیم.
حمایت دولت از اصلاحات نظام سلامت
رئیسجمهور با اشاره به مطالب مطرحشده درباره مسائل نظام سلامت گفت: در زمینه اقداماتی که مطرح شد، مانعی نمیبینم و بستر لازم برای اجرای آنها تا حد زیادی آماده است. آنچه نیاز داریم اراده و عزم برای اجراست و دولت با قدرت از این روند حمایت خواهد کرد.
وی افزود: در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز درباره این موضوعات گفتوگو و تصمیمگیری شده و مشکلی برای پیگیری این اقدامات وجود ندارد.
سلامت فقط درمان بیماری نیست
پزشکیان با تأکید بر اینکه نگاه دولت به سلامت، نگاهی جامع است، اظهار کرد: اگر امروز اینجا هستم، با نگاه سلامت حضور دارم و با همین نگاه به جامعه نگاه میکنیم.
وی ادامه داد: فرد بیکار، فقیر، فردی که در مناطق دورافتاده زندگی میکند، سرپرست خانواده، افراد حاشیهنشین و کسانی که از نظر سواد و دانش در شرایط ضعیفتری قرار دارند، همگی از نظر سلامت در معرض خطر بیشتری هستند.
رئیسجمهور تأکید کرد: ما به عنوان پزشک باید برای کمک به این افراد تلاش کنیم و راهی برای نجات آنها پیدا کنیم.
پزشکیان با اشاره به ظرفیت بالای جامعه پزشکی گفت: جامعه پزشکی از انسانهایی خلاق، توانمند و کارآمد تشکیل شده است. اگر به فکر مردم باشیم، برای مشکلات آنها راه پیدا میکنیم و اگر دغدغه گرفتاریهای مردم را داشته باشیم، میتوانیم گرههای آنها را باز کنیم.
عدالت، محور اقدامات دولت در سلامت و آموزش
وی خاطرنشان کرد: ما مسئولیت پذیرفتهایم تا عدالت را در جامعه پیاده کنیم. امروز نیز باید برای تحقق عدالت در حوزه آموزش و سلامت تلاش کنیم.
رئیسجمهور با اشاره به برنامه ساخت مجتمعهای آموزشی در تهران اظهار کرد: با وجود جنگ، تحریم و تخریب، تاکنون هزاران مدرسه با مشارکت مردم و همکاری بینبخشی ساخته شده و مصمم هستیم بستر آموزش را برای همه فراهم کنیم.
وی افزود: اقدامی که امروز در تهران برای آغاز ساخت ۱۰ مجتمع آموزشی انجام شد، فقط ساخت مدرسه نیست. باید از همین امروز درباره معلمانی که قرار است در این مدارس آموزش دهند، شیوه آموزش، استفاده از فناوری و ابزارهای نوین و همچنین آموزش مهارتهایی مانند همکاری، پایبندی و حل مسئله فکر کنیم.
پزشکیان گفت: باید به فرزندانمان علم و مهارت بیاموزیم تا وقتی بزرگ شدند بتوانند ایران را با قدرت از بحرانها عبور دهند. این بچهها ذخایر بیانتهایی هستند و اگر بتوانیم استعداد و توانایی آنها را آزاد کنیم، هرکدام میتوانند در آینده نخبهای شوند که مشکلی از کشور را حل کند.
ضرورت گسترش الگوی مجتمعهای آموزشی در کشور
رئیسجمهور خطاب به شهردار تهران گفت: کاری که در تهران به عنوان مجتمعهای آموزشی آغاز شده است، باید با برگزاری جلساتی با شهرداران کلانشهرها بررسی شود تا بتوانیم این نگاه را در استانهای مختلف کشور نیز جاری کنیم.
وی افزود: همانگونه که برای آموزش باید زیرساخت مناسب ایجاد کنیم، مراکز سلامت را نیز باید بهگونهای بسازیم که مردم در محل زندگی خود بتوانند خدمات باکیفیت، مناسب و قابل دسترس دریافت کنند.
پزشکیان تأکید کرد: نباید شرایطی ایجاد شود که فرد به دلیل نداشتن قدرت خرید نتواند در برابر بیماری و مشکلی که با آن مواجه است، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند. اگر همه با هم به فکر مردم باشیم، قادر به حل این مشکلات خواهیم بود.
پزشکیان: هیچ قدرتی نمیتواند مانع حل مشکلات ایران شود
رئیسجمهور گفت: اگر برای ایران و کشورمان بیندیشیم و حاضر باشیم با ایمان در صحنه بمانیم و سختیها را به جان بخریم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم و هیچ قدرتی نمیتواند جلوی این حرکت را بگیرد.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در داخل کشور اظهار کرد: تمام نقشه دشمن این است که میان ما اختلاف ایجاد کند؛ میان قومیتها، سلایق، گروهها، جریانها و دستههای مختلف. اگر در برابر این توطئه هوشیار باشیم و منافع ایران را بر اختلافات مقدم بدانیم، میتوانیم با قدرت از کشورمان دفاع کنیم و مسیر پیشرفت ایران را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: همه کسانی که در این آب و خاک زندگی میکنند، باید بر اساس تقوا و توانمندی بتوانند مسیر رشد و پیشرفت را طی کنند.
وی افزود: تقوا فقط به معنای ظاهری و عبادی نیست؛ در نگاه من، متقی کسی است که در کاری که انجام میدهد، کمترین خطا و آسیب را ایجاد کند. اگر پزشکی بتواند بدون خطا یا با کمترین عارضه به بیمار خدمت کند، عملکرد او از پزشکی که با وجود ادعاهای دینی، خطاهای بیشتری دارد، بهتر است.
رئیسجمهور تصریح کرد: اگر ادعا میکنم مسلمان و انسان درستکاری هستم، باید در کاری که انجام میدهم، کمترین صدمه را به کسی که از خدمت من استفاده میکند وارد کنم. پزشکی که دقیقتر و کمخطاتر کار میکند، پزشک بهتری است؛ حتی اگر اهل ادعا نباشد.
حق با دانایی و توانمندی است
پزشکیان با تأکید بر ضرورت پذیرش جایگاه علم و تخصص در تصمیمگیریها گفت: کافی است بپذیریم حق با کسی است که داناتر، توانمندتر و عالمتر است. اگر این اصل را بپذیریم، میتوانیم کشورمان را نجات دهیم.
وی افزود: باید به عالمان، دانشمندان و کسانی که برای جامعه و کشور تلاش میکنند احترام بگذاریم و به وجود آنها افتخار کنیم؛ نه اینکه ملاک برخورد با افراد، عضویت آنها در یک دسته، حزب، جریان یا گروه باشد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: اگر فردی عضو یک جریان یا حزب باشد و به واسطه آن قدرت پیدا کند، نباید این قدرت موجب شود حقوق دیگران نادیده گرفته شود. حق با دانایی، علم و توانمندی است و با کسانی است که برای مردم کشورشان حاضر به تلاش، ایثار و حل مشکلات هستند.
حق، مستقل از افراد است
پزشکیان با اشاره به اهمیت عدالت در تصمیمگیریها اظهار کرد: ما باید با تمام وجود تلاش کنیم آنچه را میفهمیم و در توان داریم، برای نجات کشور و ایجاد همدلی، همراهی و همزبانی میان همه کسانی که در این آب و خاک زندگی میکنند، به کار بگیریم.
وی تأکید کرد: این همراهی باید بر مبنای حق و عدالت باشد؛ چرا که حق مستقل از من و شماست.
وی گفت: در پزشکی امروز نیز با همین مسئله مواجهیم. ممکن است فردی استاد تمام، متخصص و دارای ۴۰ سال تجربه باشد، اما شواهد علمی نشان دهد روش دیگری نسبت به روش او نتیجه بهتری دارد.
وی افزود: اگر من به عنوان پزشک انسان درستی باشم، باید شواهد را بپذیرم و در مقابل آن تسلیم باشم. اینکه بگویم تجربه دارم، روش من درست است، کافی نیست.
پزشکیان تصریح کرد: وقتی شواهد علمی نشان میدهد روش دیگری بهتر است، باید آن را بپذیریم و روش خود را اصلاح کنیم. علم یعنی همین؛ یعنی پذیرش حقیقت حتی زمانی که با باور یا تجربه قبلی ما متفاوت باشد.
پزشکیان: قدم اول برای عبور از مشکلات، وحدت و انسجام داخلی است
وی در پایان تأکید کرد: اگر قرار است کشور را نجات دهیم، باید علم، شواهد، عدالت و توانمندی را معیار قرار دهیم؛ نه تعلقات گروهی و جناحی. هر جا شواهد و حقیقت روشن شد، باید در برابر آن بایستیم و تصمیم درست را بگیریم، حتی اگر این تصمیم با نظر و تجربه قبلی خودمان متفاوت باشد.
وی با اشاره به تفاهمنامههای مورد توافق کشور اظهار کرد: اگر بندهای تفاهمنامه را با دقت نگاه کنید، حتی یک بند پیدا نمیکنید که در آنجا ما چیزی را واگذار کرده باشیم. این موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
وی افزود: گاهی برخی تحلیلها و اظهارنظرها مطرح میشود که وقتی انسان آنها را بررسی میکند، تنها نگرانیاش این است که مبادا چنین برداشتها و اختلافنظرهایی برای کشور مشکل ایجاد کند.
رئیسجمهور تأکید کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز به دنبال آن هستیم، وحدت و انسجام داخلی است. در شرایطی که کشور با تهدیدها و فشارهای مختلف مواجه است، باید اختلافات را کنار بگذاریم و حول منافع ملی و ایران عزیز با یکدیگر همراه شویم.
پزشکیان گفت: دشمن تلاش میکند میان مردم و مسئولان و همچنین میان گروهها و جریانهای مختلف اختلاف ایجاد کند، اما اگر ما بتوانیم در داخل کشور وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.
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