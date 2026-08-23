به گزارش خبرگزاری مهر، اداره آب و فاضلاب شهرستان بستک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع مشترکین محترم شهرستان بستک می رساند: برق چاه های تامین آب لاور میستان وصل شده و خط انتقال آب مسیر لاور میستان تا بستک در حال آبگیری است.

به محض عادی شدن روند آبرسانی آب شرب مشترکین شهرهای بستک، جناح،کوهیج و روستاهای مسیر خط انتقال آب وصل خواهد شد .

لذا ضمن عذر خواهی و قدردانی از صبوری مردم شریف شهرستان بستک، از مشترکین محترم تقاضا می شود، ضمن مدیریت مخازن ذخیره منازل خود، مصرف بهینه را در دستور کار خود قرار دهند.