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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۶

وصل شدن برق چاه‌های تامین آب لاورمیستان شهرستان بستک

وصل شدن برق چاه‌های تامین آب لاورمیستان شهرستان بستک

بندرعباس- اداره آب و فاضلاب شهرستان بستک از اتصال برق چاه‌های تامین آب لاورمیستان شهرستان بستک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره آب و فاضلاب شهرستان بستک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع مشترکین محترم شهرستان بستک می رساند: برق چاه های تامین آب لاور میستان وصل شده و خط انتقال آب مسیر لاور میستان تا بستک در حال آبگیری است.

به محض عادی شدن روند آبرسانی آب شرب مشترکین شهرهای بستک، جناح،کوهیج و روستاهای مسیر خط انتقال آب وصل خواهد شد .

لذا ضمن عذر خواهی و قدردانی از صبوری مردم شریف شهرستان بستک، از مشترکین محترم تقاضا می شود، ضمن مدیریت مخازن ذخیره منازل خود، مصرف بهینه را در دستور کار خود قرار دهند.

کد مطلب 6924512

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