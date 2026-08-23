به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقبین، در آیین افتتاح بوستان جهاندیدگان در محله زعفرانیه اظهار کرد: عملیات اجرایی بوستان جهاندیدگان و بوستان اقدسیه حدود ۱۰ ماه پیش آغاز شد و با توافق با دستگاههای کشوری و حاکمیتی و مصوبه کمیسیون ماده ۵، ۷۰ درصد اراضی مورد نیاز تملک و برای استفاده شهروندان آزاد شد.
شهردار منطقه یک تهران افزود: با وجود حوادث، فراز و نشیبهای سال گذشته و شرایط جنگی کشور، امروز بوستان جهاندیدگان به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی بوستان اقدسیه نیز آغاز شده است.
وی ادامه داد: با انتقال پیمانکار، در صورت نبود مشکل، بوستان اقدسیه نیز بهار سال آینده افتتاح خواهد شد.
حقبین با اشاره به مناسبسازی کامل بوستان جهاندیدگان برای سالمندان گفت: سرویسها، معابر، المانها و تجهیزات این بوستان بهگونهای طراحی شدهاند که سالمندان و نسل جوان بتوانند در کنار یکدیگر از این فضا استفاده کنند.
شهردار منطقه یک هوشمندسازی آبیاری را از دیگر اقدامات انجامشده در بوستان جهاندیدگان عنوان کرد و افزود: این رویکرد در بوستان اقدسیه نیز اجرا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد بوستان جهاندیدگان به فضای سبز اختصاص یافته و ضمن حفظ درختان ۷۰ ساله، بیش از یکهزار و ۵۰۰ درختچه و بوته، یکهزار گلدان گل فصلی و هشتهزار گیاه پوششی در این بوستان کاشته شده است.
حقبین همچنین درباره المان میدان الف گفت: این المان اثر علیرضا روحالامین، هنرمند کشور، است که با ارتفاع ۶ متر و با استفاده از بدنه سنگی و سازه استیل متناسب با نام میدان طراحی و نصب شده است.
آیین افتتاح بوستان جهاندیدگان و رونمایی از المان میدان الف، همزمان با دویستوبیستوچهارمین پویش امید و افتخار و با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران، داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، حسین توکلی فرماندار شمیرانات، مدیران شهری، هنرمندان، معتمدان و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.
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