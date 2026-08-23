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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

 دیدار سفیر ایران در تونس با عراقچی

 دیدار سفیر ایران در تونس با عراقچی

سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرمسعود حسینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس، امروز یکشنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

سفیر کشورمان در این دیدار، گزارشی از آخرین تحولات حوزه مأموریت، روند روابط دوجانبه و مهم‌ترین موضوعات در دستور کار مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس ارائه کرد.

عراقچی در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از روند و سطح مطلوب روابط میان ایران و تونس، بر تقویت پیوندهای برادرانه و گسترش همکاری‌های دوجانبه در راستای تأمین منافع مشترک و منافع دو ملت ایران و تونس تأکید کرد.

کد مطلب 6924691
رامین عبداله شاهی

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