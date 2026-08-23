به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر در این پیام آورده است: یکم شهریورماه، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به مقام والای پزشکانی است که با تأسی از آموزه‌های اخلاقی و بهره‌گیری از دانش نوین، همواره در صف مقدم مبارزه با بیماری‌ها و کاهش آلام بشری ایستاده‌اند. جامعه پزشکی ایران، چه در ساحت آموزش و پژوهش و چه در میدان خدمت‌رسانی بالینی، همواره در بزنگاه‌های تاریخی و بحران‌های گوناگون، ثابت کرده است که سرمایه‌ای عظیم، نماد عزت ملی و پشتوانه‌ای محکم برای تاب‌آوری نظام سلامت کشور است.

وی در این پیام با تأکید بر رسالت خطیر این حرفه افزود: طبابت تنها یک پیشه تخصصی نیست، بلکه پیوندی عمیق میان تخصص علمی، اخلاق انسانی و تعهد وجدانی است. در هر کجای نظام سلامت که حادثه‌ای رخ می‌دهد یا جان انسانی در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد، این حضور به‌موقع، تشخیص‌های مبتنی بر دانش و آرامش‌بخشی پزشکان است که امید به زندگی را در دلهای بیماران و خانواده‌های آنان زنده می‌سازد و مانع از بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.

دکتر میعادفر در ادامه با اشاره به اهمیت نقش کادر درمان در فوریت‌های پزشکی تصریح کرد: پزشکان فعال در عرصه اورژانس پیش‌بیمارستانی، دوشادوش سایر همکاران خود در نظام سلامت، مجاهدانه به انجام وظیفه می‌پردازند. این عزیزان با حضور در قلب حوادث جاده‌ای و بحران‌های طبیعی، به عنوان حلقه آغازین زنجیره نجات، با تصمیم‌گیری‌های سریع و دقیق خود، نقشی اساسی در کاهش صدمات ایفا می‌کنند؛ تلاشی که در پیوند با فعالیت سایر بخش‌های تخصصی کشور، پیکره‌ای واحد و منسجم را برای حراست از جان شهروندان در سراسر ایران، شکل داده است.

وی همچنین ضمن تجلیل از خانواده بزرگ اورژانس، از تمامی پزشکان فعال در پایگاه‌های عملیاتی، همکاران متعهد در سامانه ۱۱۵ و همچنین پزشکان متخصص ستاد سازمان اورژانس کشور که با نظارت و هدایت عملیات‌های پیچیده، چرخ‌های خدمت‌رسانی را به حرکت درمی‌آورند، صمیمانه قدردانی کرد و این هم‌افزایی ارزشمند میان میدان و ستاد را ضامن امنیت سلامت مردم دانست.

رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای مدافع سلامت و درگذشتگان این عرصه، ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت‌های ساختاری، توسعه زیرساخت‌های طب پیش‌بیمارستانی و ارتقای جایگاه حرفه‌ای و معیشتی کادر درمان، مسیر خدمت‌رسانی به ملت شریف ایران بیش از پیش هموار گردد و شاهد اعتلای روزافزون نظام سلامت کشور در سایه هم‌افزایی تمامی طبیبان و متخصصان این مرز و بوم باشیم.