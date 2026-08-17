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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۵

ورود ۹۰۰ آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور

ورود ۹۰۰ آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور

رئیس سازمان اورژانس کشور، از اضافه شدن حدود ۹۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس طی دو سال گذشته خبر داد.

جعفر میعادفر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تقویت ناوگان آمبولانس کشور گفت: طی یکی دو سال گذشته حدود ۹۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور اضافه شده است و برای ادامه نوسازی ناوگان نیز برنامه‌های متعددی در حال اجراست.

وی افزود: تاکنون با حدود ۱۷ تا ۱۸ استانداری تفاهم‌نامه‌هایی برای تأمین مشارکتی آمبولانس به صورت ۵۰ درصدی میان سازمان اورژانس و استانداری‌ها منعقد شده که بخشی از این طرح‌ها اجرایی شده و بخش دیگری نیز در حال انجام است.

میعادفر ادامه داد: سازمان اورژانس کشور همچنین یک مناقصه برای خرید ۱۵۰ دستگاه آمبولانس برگزار کرده که تأمین اعتبار آن از سوی وزارت بهداشت انجام شده و مراحل خرید در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از شاسی‌های آمبولانس نیز وارد شده و به محض تکمیل فرایند تأمین اعتبار و انجام مراحل اجرایی، این آمبولانس‌ها نیز به ناوگان اورژانس کشور اضافه خواهند شد.

کد مطلب 6914383
محدثه رمضانعلی

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