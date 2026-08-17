ورود ۹۰۰ آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور

جعفر میعادفر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تقویت ناوگان آمبولانس کشور گفت: طی یکی دو سال گذشته حدود ۹۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور اضافه شده است و برای ادامه نوسازی ناوگان نیز برنامه‌های متعددی در حال اجراست.

وی افزود: تاکنون با حدود ۱۷ تا ۱۸ استانداری تفاهم‌نامه‌هایی برای تأمین مشارکتی آمبولانس به صورت ۵۰ درصدی میان سازمان اورژانس و استانداری‌ها منعقد شده که بخشی از این طرح‌ها اجرایی شده و بخش دیگری نیز در حال انجام است.

میعادفر ادامه داد: سازمان اورژانس کشور همچنین یک مناقصه برای خرید ۱۵۰ دستگاه آمبولانس برگزار کرده که تأمین اعتبار آن از سوی وزارت بهداشت انجام شده و مراحل خرید در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از شاسی‌های آمبولانس نیز وارد شده و به محض تکمیل فرایند تأمین اعتبار و انجام مراحل اجرایی، این آمبولانس‌ها نیز به ناوگان اورژانس کشور اضافه خواهند شد.