به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر یکشنبه در جلسه بررسی اختصاص بالگرد اطفای حریق به گیلان که با حضور محمدمهدی نوری، رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی کشور و اعضای ستاد مدیریت بحران استان برگزار شد، اظهار کرد: گیلان از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی برخوردار است و بخش قابل توجهی از مساحت استان را جنگل‌ها، شالیزارها و باغ‌های مختلف تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی گیلان افزود: جنگل‌های هیرکانی، شالیزارها و باغ‌های مرکبات، کیوی، فندق و زیتون از مهم‌ترین ظرفیت‌های طبیعی استان به شمار می‌روند و حفاظت از این منابع نیازمند توجه ویژه و تقویت زیرساخت‌های امدادی است.

استاندار گیلان با بیان اینکه اهمیت منابع طبیعی استان تنها به حوزه گردشگری محدود نمی‌شود، تصریح کرد: گیلان علاوه بر ظرفیت‌های گردشگری، نقش مهمی در تأمین هوای پاک و حفاظت از محیط زیست دارد و مردم استان در واقع پاسداران جنگل‌های هیرکانی و محیط زیست هستند.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول برای مدیریت حوادث و بحران‌ها گفت: در مواجهه با حوادثی مانند سیل، آتش‌سوزی و زلزله باید همانند دوران دفاع مقدس با آمادگی و حضور به‌موقع وارد عمل شویم.

وی افزود: تمام تلاش و تمرکز ما این است که در زمان وقوع هر حادثه، پیش از پیچیده شدن شرایط، مجموعه‌های مسئول در محل حاضر شده و اقدامات لازم را انجام دهند.

استاندار گیلان همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های امدادی و عملیاتی تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط خاص استان، انتظار داریم در زمینه تأمین بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز اطفای حریق، حمایت ویژه‌ای از گیلان صورت گیرد.

گیلان در اولویت پشتیبانی هوایی برای اطفای حریق

رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی کشور نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و جنگلی گیلان بر ضرورت تقویت پشتیبانی هوایی از این استان تأکید کرد.

محمدمهدی نوری اظهار کرد: اطفای حریق در عرصه‌های جنگلی و مناطق صعب‌العبور بدون استفاده از ظرفیت هوایی با دشواری‌های زیادی همراه است و در مناطقی که امکان دسترسی خودروهای آتش‌نشانی و نیروهای زمینی وجود ندارد، بالگردهای تخصصی اطفای حریق می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل و مهار آتش داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت واکنش سریع در حوادث آتش‌سوزی افزود: تقویت ظرفیت هوایی می‌تواند زمان رسیدن نیروهای عملیاتی به کانون‌های حریق را کاهش داده و از گسترش آتش در عرصه‌های طبیعی جلوگیری کند.

در پایان این نشست مقرر شد نخستین بالگرد اطفای حریق در گیلان مستقر شود تا در صورت وقوع آتش‌سوزی، امکان واکنش سریع و مؤثر برای حفاظت از جنگل‌ها و سایر عرصه‌های طبیعی استان فراهم شود.