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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

نخستین بالگرد اطفای حریق در گیلان مستقر می‌شود

نخستین بالگرد اطفای حریق در گیلان مستقر می‌شود

رشت- استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و عرصه‌های طبیعی استان گفت: نخستین بالگرد اطفای حریق با توجه به شرایط خاص گیلان در این استان مستقر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر یکشنبه در جلسه بررسی اختصاص بالگرد اطفای حریق به گیلان که با حضور محمدمهدی نوری، رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی کشور و اعضای ستاد مدیریت بحران استان برگزار شد، اظهار کرد: گیلان از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی برخوردار است و بخش قابل توجهی از مساحت استان را جنگل‌ها، شالیزارها و باغ‌های مختلف تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی گیلان افزود: جنگل‌های هیرکانی، شالیزارها و باغ‌های مرکبات، کیوی، فندق و زیتون از مهم‌ترین ظرفیت‌های طبیعی استان به شمار می‌روند و حفاظت از این منابع نیازمند توجه ویژه و تقویت زیرساخت‌های امدادی است.

استاندار گیلان با بیان اینکه اهمیت منابع طبیعی استان تنها به حوزه گردشگری محدود نمی‌شود، تصریح کرد: گیلان علاوه بر ظرفیت‌های گردشگری، نقش مهمی در تأمین هوای پاک و حفاظت از محیط زیست دارد و مردم استان در واقع پاسداران جنگل‌های هیرکانی و محیط زیست هستند.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول برای مدیریت حوادث و بحران‌ها گفت: در مواجهه با حوادثی مانند سیل، آتش‌سوزی و زلزله باید همانند دوران دفاع مقدس با آمادگی و حضور به‌موقع وارد عمل شویم.

وی افزود: تمام تلاش و تمرکز ما این است که در زمان وقوع هر حادثه، پیش از پیچیده شدن شرایط، مجموعه‌های مسئول در محل حاضر شده و اقدامات لازم را انجام دهند.

استاندار گیلان همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های امدادی و عملیاتی تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط خاص استان، انتظار داریم در زمینه تأمین بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز اطفای حریق، حمایت ویژه‌ای از گیلان صورت گیرد.

گیلان در اولویت پشتیبانی هوایی برای اطفای حریق

رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی کشور نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و جنگلی گیلان بر ضرورت تقویت پشتیبانی هوایی از این استان تأکید کرد.

محمدمهدی نوری اظهار کرد: اطفای حریق در عرصه‌های جنگلی و مناطق صعب‌العبور بدون استفاده از ظرفیت هوایی با دشواری‌های زیادی همراه است و در مناطقی که امکان دسترسی خودروهای آتش‌نشانی و نیروهای زمینی وجود ندارد، بالگردهای تخصصی اطفای حریق می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل و مهار آتش داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت واکنش سریع در حوادث آتش‌سوزی افزود: تقویت ظرفیت هوایی می‌تواند زمان رسیدن نیروهای عملیاتی به کانون‌های حریق را کاهش داده و از گسترش آتش در عرصه‌های طبیعی جلوگیری کند.

در پایان این نشست مقرر شد نخستین بالگرد اطفای حریق در گیلان مستقر شود تا در صورت وقوع آتش‌سوزی، امکان واکنش سریع و مؤثر برای حفاظت از جنگل‌ها و سایر عرصه‌های طبیعی استان فراهم شود.

کد مطلب 6924849

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