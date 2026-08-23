فراز کمالوند: به دنبال گرفتن ۳ امتیاز بازی مقابل پیکان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر امروز یکشنبه در نشست خبری قبل از دیدار با پیکان تهران در سخنانی اظهار داشت: ما هنوز از اتفاقات بازی گذشته آزرده‌خاطر هستیم، بعد از بازی گذشته گفتم که ۸۰ دقیقه ۱۰ نفره بازی کردیم، بعد که آمدیم بچه‌های کادر نکته جالبی را گفتند که ما ۱۶ تا ۱۷ دقیقه وقت اضافه داشتیم، یعنی در حقیقت یک ۹۰ دقیقه را ما ۱۰ نفر و ۳۶ دقیقه را با ۹ نفر بازی کردیم. آن هم در یک شهر مثل شهربابک که یکی از شهرهایی بوده که بالاترین سطح ارتفاع از دریا را در کشور دارد همین‌جوری بازی‌کردن سخت است، چه برسد به اینکه ۱۰ نفره و ۹ نفره بازی کنی.

وی ادامه داد: متأسفانه داوری بازی اشتباهات بسیار فاحش و تأثیرگذاری داشت، من اینجا تشکر ویژه از «سفیری» رئیس کمیته داوران می‌کنم که حداقل چیزی که می‌تواند ناراحتی ما را مقداری تسکین بدهد این بوده که متوجه شویم این موضوع رصد می‌شود، برخورد می‌شود که دفعات بعد این اتفاقات رخ ندهد.

سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد با تأکید بر اینکه به‌هرحال ما از بازی سخت آنجا با امتیاز بیرون آمدیم، کمااینکه اگر شرایط عادی بود می‌توانستیم تیم مس شهربابک را شکست دهیم، گفت: نکته جالب این بود که مس شهربابک در طول مسابقات گذشته که به لیگ برتر صعود کرد، هیچ شکستی را در شهربابک تجربه نکرده بود، به دلیل همان شرایط خاص اقلیمی.

کمالوند، بیان داشت: به هر ترتیب از این بازی گذشت می‌کنیم و می‌گذریم، با اینکه دو بازیکن را به‌ناحق از دست دادیم و این بازی هم از وجودشان بی‌بهره هستیم، ولی امیدواریم بازی فردا، بچه‌ها و به‌خصوص بچه‌های جایگزین بتوانند به‌خوبی جای بچه‌هایی را که نیستند و از وجودشان بی‌بهره هستیم پر کنند و بتوانیم با یک بازی تماشاگرپسند هر سه امتیاز بازی را بگیریم و اولین پیروزی خود را رقم بزنیم.

وی تأکید کرد: آن چیزی که الان به‌عنوان اولین و مهم‌ترین اصل برای بازی فردا ما روی آن حساب می‌کنیم، حضور هواداران است، من از همین تریبون خواهش می‌کنم از هواداران عزیز باشگاه خیبر که قبل از بازی تمام سکوهای ورزشگاه را پر کنند، ما بتوانیم با حمایت و انرژی خوبی که سکوها می‌گیریم، بتوانیم سه امتیاز اولمان را کسب کنیم.