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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

دستگیری سارق به عنف در تبریز

دستگیری سارق به عنف در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از دستگیری سارق به عنف و کشف یک فقره پرونده به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده سرقت به عنف در یکی از محلات شهر تبریز ، موضوع در دستور کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، نفر متهم به سرقت را در این خصوص شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهم در بازجویی های بعمل آمده به یک فقره سرقت به عنف مقداری کالای اساسی به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال با استفاده از قمه، اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6926148

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