اعلام ترکیب تراکتور و پرسپولیس در نبرد حساس تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس از ساعت ۱۸:۳۰ امروز دوشنبه از هفته سوم لیگ برتر در حالی برگزار می شود که استادیوم یادگار امام تبریز با حکم کمیته انضباطی بدون حضور تماشاگر میزبانی می کند.

دیدار حساس دو تیم که همواره نبردی سنتی بوده است در چند فصل گذشته به خاطر مدعی بودن سرخ های تهران و تبریز اهمیت دو چندان پیدا کرده است تا اندیشه های سرمربیان تراکتور و پرسپولیس هم بیش از پیش زیر ذره بین کارشناسان قرار بگیرد.

جواد نکونام تیمش را با ترکیب زیر به میدان می‌فرستد.



علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، مهدی شیری، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، سید مهدی حسینی، اودیل‌جان خامروبکوف، امیرحسین حسین‌زاده، مسعود زائر کاظمینی و شهریار مغانلو.

همچنین مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس نیز ترجیح داد بازی حساس امروز را با نفرات زیر آغاز کند:

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین کنعانی زادگان، مهدی تیکدری، علی علیپور، محمدمهدی محبی، مجید عیدی، تیوی بیفوما، پوریا پورعلی، محمد خدابنده لو و پوریا لطیفی فر.

