به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، شامگاه دوشنبه به مناسبت هفته دولت در گفت‌وگویی تلویزیونی، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا، از تدوین یک برنامه آفندی در حوزه اقتصاد خبر داد.

وی تأکید کرد که دولت چهاردهم از مدت‌ها قبل برای مقابله با تحریم‌های جدید برنامه‌ریزی کرده و برای این شرایط کاملاً آماده است.

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه دو ساله‌ای که در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار داشت که دشمنان ملت ایران بارها تلاش کرده‌اند عزم مردم و مسئولان را بیازمایند.

او ضمن برشمردن آسیب‌های جنگ نظامی و حملات به زیرساخت‌های پتروشیمی و فولاد، یادآور شد که با ایستادگی مردم و نیروهای نظامی و همچنین تلاش در میدان دیپلماسی، توطئه‌ها شکست خوردند و دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن، واحدهای آسیب‌دیده را بازسازی و کمبودهای بازار را جبران کرد.

وزیر اقتصاد محاصره دریایی را نیز در امتداد جنگ نظامی دانست و تصریح کرد که شریان‌های اقتصادی کشور خیلی وقت است که هدف قرار گرفته‌اند اما دشمن در قطع کامل آن‌ها ناکام مانده و دنیای تک‌قطبی دیگر به پایان رسیده است.

انسجام دستگاه‌های اقتصادی برای مقابله با سناریوهای دشمن

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه دولت برای شرایط تحریمی، برنامه‌های از پیش تدوین‌شده‌ای دارد، در پاسخ به تهدیدات وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر فشار به سایر کشورها برای همراهی با تحریم‌ها، گفت: شریان‌های اقتصادی کشور با یکی دو گفت‌وگو قطع نمی‌شوند.

وی با اعلام اینکه جلسات هماهنگی به طور مستمر بین وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و دیگر نهادها برگزار می‌شود، تصریح کرد:که برای تمام سناریوها از جمله آسیب به روابط مالی یا محدودیت در تجارت و صادرات نفت، راهکارهای جایگزین تعیین شده است.

مدنی‌زاده افزود:که اگرچه دشمن تلاش می‌کند با هیجانات در بازار ارز و پول به مردم فشار وارد کند، اما این اقدامات به معنای دستیابی آن‌ها به نتیجه نخواهد بود و دولت با پشتوانه ملت در برابر این عملیات تروریستی اقتصادی ایستاده است.

کاهش ماندگاری کالا در گمرک و تحقق درآمدهای مالیاتی

مدنی‌زاده با برشمردن اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط جنگی، اولویت اصلی وزارت اقتصاد را دفع آثار سوء فشارهای خارجی بر معیشت مردم دانست.

وی با اشاره به تحولات زیرساختی در گمرکات اعلام کرد: زمانی که مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفتم، توقف کالا در گمرکات تا ۱۰ ماه زمان می‌برد، اما اکنون این مدت به ۸ روز کاهش یافته و هدف‌گذاری شده است تا ظرف چند ماه آینده به سه روز برسد. همچنین، با وجود شرایط جنگی کشور در سال گذشته، بیش از ۹۰ درصد تعهدات مالیاتی محقق شده است. در نظام بانکی نیز ضمن انجام تعهدات تکلیفی از جمله تسهیلات مسکن، فرزندآوری و ازدواج، بخش قابل‌توجهی از منابع به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.

حمایت از تولید و حفظ اشتغال با ۸۰ هزار میلیارد تومان

وزیر اقتصاد به حمایت ویژه از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ اشاره کرد و گفت: بیش از ۳ هزار بنگاه اقتصادی که مستقیم آسیب دیده‌اند به بانک‌ها معرفی شده‌اند و حمایت از بنگاه‌های با آسیب غیرمستقیم نیز در دستور کار است.

وی از اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از ابتدای سال برای حفظ اشتغال خبر داد و تأکید کرد که طبق آمارها، با اجرای این برنامه از بیکاری حدود ۶۰۰ هزار نفر از هموطنان جلوگیری شده است. هدف دولت در این مسیر، تأمین منابع مالی دولت و همزمان حمایت از تولید و اشتغال از طریق ابزارهای مالی و بانکی است.

اجرای برنامه هفت‌محوری برای مهار تورم و حمایت معیشتی

مدنی‌زاده با اعلام تدوین یک برنامه فشرده هفت‌محوری در شورای اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور، محور اصلی آن را کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی خواند و گفت: به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، تورم ماهانه در دو ماه اخیر نصف شده و روند فزاینده قیمت‌ها در حال کنترل است.

وی تأکید کرد:که دولت از هیاهوی «ابر تورم» عبور کرده است. در بازار سرمایه نیز با اصلاحات تدریجی، زیرساخت‌ها تقویت شده و دولت موفق شده است از طریق انتشار اوراق بدهی، ۵۵ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی تولید بدون ایجاد تورم تأمین کند. همچنین هزینه تأمین مالی دولت با کاهش نرخ سود اوراق، بهینه‌تر شده است.

راهکارهای نوین برای دهک‌های درآمدی و ثبات بازار

وزیر اقتصاد درباره معیشت مردم تصریح کرد: دولت برای تقویت سبد کالابرگ وعده داده و به آن پایبند است، هرچند به دلیل آسیب به زیرساخت‌های گاز و درآمدهای نفتی، تأمین منابع آن با چالش مواجه بود که از مسیرهای جایگزین تأمین شد.

وی نوید داد که در نیمه دوم سال، حمایت‌ها برای اقشار هدف افزایش می‌یابد.

مدنی‌زاده همچنین به طرح «اعتبار ملی» برای دهک‌های میانی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد برای دهک‌های بالاتر اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازار ارز و طلا که باعث تورم می‌شود، ابزارهایی مانند صندوق ارزی و گواهی نفت طراحی شده است تا مردم بتوانند پس‌اندازهای خود را با بازدهی مناسب در مسیر بازسازی و نوسازی اقتصاد ملی به کار بگیرند.