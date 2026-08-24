قیمت طلا و سکه امروز ۲ شهریور ۱۴۰۵؛ سکه طرح جدید ۲۲۱ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در دوم شهریور ۱۴۰۵ با ثبت قیمت‌های جدید در انواع طلا و سکه دنبال شد. بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴ هزار و ۶۵۴ دلار قیمت‌گذاری شده که نسبت به نرخ ثبت‌شده قبلی، ۵۰.۰۲ دلار افزایش نشان می‌دهد.

در بازار تهران نیز مظنه طلا به ۹۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود. طلای ۲۴ عیار نیز در معاملات امروز ۲۹ میلیون و ۶۶۳ هزار تومان قیمت دارد.

در بخش سکه، سکه طرح جدید با قیمت ۲۲۱ میلیون تومان در صدر جدول قرار دارد. سکه طرح قدیم نیز ۲۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. به این ترتیب، فاصله قیمتی میان سکه طرح جدید و قدیم به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

نیم‌سکه نیز در معاملات امروز ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. قیمت ربع سکه به ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و سکه گرمی نیز ۳۲ میلیون تومان معامله می‌شود.

بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد بازار طلا و سکه همچنان تحت تأثیر نرخ اونس جهانی و عوامل اثرگذار بر بازار داخلی قرار دارد. افزایش ۵۰ دلاری اونس طلا در کنار تغییرات نرخ ارز و شرایط عرضه و تقاضا می‌تواند در روند قیمت‌گذاری طلا و انواع سکه در بازار داخلی اثرگذار باشد.