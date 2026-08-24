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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

عضو شورای شهر فردوسیه به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد

عضو شورای شهر فردوسیه به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد

شهریار- دادستان شهریار از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر فردوسیه به اتهام دریافت رشوه خبر داد و اعلام کرد تحقیقات مقدماتی این پرونده ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، دادستان شهریار، از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر فردوسیه به اتهام دریافت رشوه خبر داد.

وی اظهار کرد: این پرونده در حال حاضر در مرحله انجام و تکمیل تحقیقات مقدماتی قرار دارد و بررسی ابعاد مختلف آن ادامه خواهد داشت.

دادستان شهریار افزود: چنانچه در جریان تحقیقات، اتهام متوجه افراد دیگری نیز شود، دستورات قضایی لازم برای برخورد و در صورت ضرورت بازداشت آنها صادر خواهد شد.

محمدی با تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: مبارزه با فساد با جدیت دنبال می‌شود و دستگاه قضایی در این زمینه بدون اغماض اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.

بر اساس این گزارش، پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و اتهامات مطرح‌شده تا زمان صدور حکم قطعی، در حد ادعا و اتهام بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است.

کد مطلب 6926185

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