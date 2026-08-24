https://mehrnews.com/x3cSV4 ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ کد مطلب 6926642 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و هفتمین شب مقاومت و ایستادگی یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و هفتمین شب اقتدار و مقاومت برگزار شد. دریافت 152 MB کد مطلب 6926642 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد قیام سلماسی ها در موج ۱۷۷ شب های اقتدار ملی رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع پرشور شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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