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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

تصادف زنجیره‌ای در جاده اندیشه به تهران ۷ مصدوم برجا گذاشت

تصادف زنجیره‌ای در جاده اندیشه به تهران ۷ مصدوم برجا گذاشت

تهران- سخنگوی اورژانس استان تهران، از وقوع تصادف زنجیره‌ای در جاده اندیشه به تهران خبر داد و گفت: این حادثه هفت مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، از وقوع تصادف سه دستگاه خودرو در جاده اندیشه به تهران خبر داد.

تبریزی اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۱:۵۴ امروز دوشنبه، وقوع تصادف سه دستگاه خودرو به مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران اعلام شد که بلافاصله ۶ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه هفت نفر مصدوم شدند که پنج نفر پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: دو مصدوم دیگر نیز پس از دریافت خدمات درمانی لازم، در محل حادثه درمان شدند.

کد مطلب 6926238

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