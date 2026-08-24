به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، از وقوع تصادف سه دستگاه خودرو در جاده اندیشه به تهران خبر داد.

تبریزی اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۱:۵۴ امروز دوشنبه، وقوع تصادف سه دستگاه خودرو به مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران اعلام شد که بلافاصله ۶ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه هفت نفر مصدوم شدند که پنج نفر پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: دو مصدوم دیگر نیز پس از دریافت خدمات درمانی لازم، در محل حادثه درمان شدند.