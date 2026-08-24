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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

واژگونی مرگبار خودروی پراید در مشهد

واژگونی مرگبار خودروی پراید در مشهد

مشهد- واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده بهشت‌رضا منجر به فوت راننده این خودرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده بهشت‌رضا منجر به فوت راننده این خودرو شد.

این حادثه ساعت ۵ بامداد امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه ۹ به محل اعزام شدند. متأسفانه با توجه به شدت حادثه، راننده خودرو در دم جان باخته بود و عوامل اورژانس حاضر در محل، مرگ وی را تأیید کردند.

آتش‌نشانان مشهدی ضمن ایمن‌سازی محل حادثه و جلوگیری از حوادث ثانویه، پیکر بی‌جان این شهروند را با رعایت اصول ایمنی از خودرو خارج و در اختیار عوامل مربوطه قرار دادند.

علت دقیق حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 6926029

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    نظرات

    • said IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      17 0
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      من نمیدونم بعضی چه مشکلی دارن که توی شهر یا توی جاده حتما باید سرعت برن خب چرا ارزشش داره اصلا یکساعت زود تر رسیدی که چی جونتون ارزشش بیشتر از این حرفاس
    • حسن IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      15 3
      پاسخ
      پراید ارابه مرگه
      • نباید اصلا سرعت رفت با ماشین کمر بند هم حتما بسته IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
        2 2
        نباید اصلا سرعت رفت با ماشین کمر بند هم حتما بسته و وقتی آدم خوابش میاد نباید رانندگی کنه و حواسش باشه به عابر پیاده نخوره و وقتی سر یه پیچی چیزی دور میزنه حواسش باشه و فکر کنه بقیه اصلا بلد نیستن رانندگی کنن و اصلا اعصاب خودشو خورد نکنه و پیاده نشه به دعوا کردن حتی اگه کسی زور گفت چون ممکنه اون اینو هل بده یا برعکس و کسی بمیره و اعدام و....یا معتاد باشه ادمو با چاقو بزنه

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