واژگونی مرگبار خودروی پراید در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده بهشت‌رضا منجر به فوت راننده این خودرو شد.

این حادثه ساعت ۵ بامداد امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه ۹ به محل اعزام شدند. متأسفانه با توجه به شدت حادثه، راننده خودرو در دم جان باخته بود و عوامل اورژانس حاضر در محل، مرگ وی را تأیید کردند.

آتش‌نشانان مشهدی ضمن ایمن‌سازی محل حادثه و جلوگیری از حوادث ثانویه، پیکر بی‌جان این شهروند را با رعایت اصول ایمنی از خودرو خارج و در اختیار عوامل مربوطه قرار دادند.

علت دقیق حادثه در دست بررسی است.