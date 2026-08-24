واژگونی مرگبار خودروی پراید در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده بهشترضا منجر به فوت راننده این خودرو شد.
این حادثه ساعت ۵ بامداد امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه ۹ به محل اعزام شدند. متأسفانه با توجه به شدت حادثه، راننده خودرو در دم جان باخته بود و عوامل اورژانس حاضر در محل، مرگ وی را تأیید کردند.
آتشنشانان مشهدی ضمن ایمنسازی محل حادثه و جلوگیری از حوادث ثانویه، پیکر بیجان این شهروند را با رعایت اصول ایمنی از خودرو خارج و در اختیار عوامل مربوطه قرار دادند.
علت دقیق حادثه در دست بررسی است.
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