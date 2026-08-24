سرهنگ محمد طریقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد، کاهش حوادث رانندگی و صیانت از جان شهروندان، طرح برخورد با موتورسیکلتسواران متخلف درمحل گردشگری و تفریحی شورابیل درحال اجرا می باشد. در این راستا در مردادماه سال جاری تعداد۲۳۶دستگاه موتورسیکلت متخلف ضمن اعمال قانون روانه پارکینگ شدند و این طرح تا برقراری نظم و آرامش امنیت ترافیک در داخل شورابیل ادامه دار خواهد بود.
وی افزود: در این طرح، مأموران با تمرکز بر تخلفات حادثهساز از جمله نداشتن کلاه ایمنی، حمل بار غیر متعارف، نداشتن پلاک، پلاک مخدوش، استفاده از موتورسیکلت فاقد مدارک،انجام حرکات خطرآفرین ،انجام حرکات نمایشی،رانندگی توسط افراد فاقد گواهینامه با متخلفان برخورد قانونی انجام می گیرد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل کفت: موتورسیکلت به دلیل سهولت تردد، یکی از وسایل نقلیه پرکاربرد درداخل شهر به شمار میرود، اما بیتوجهی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی برخی راکبان، زمینهساز وقوع حوادث ناگوار و خسارات جبرانناپذیر شده و هدف اصلی از اجرای این طرح، صرفاً اعمال قانون نیست، بلکه افزایش فرهنگ ترافیکی، پیشگیری از تصادفات و نهادینهسازی رفتار ایمن در میان موتورسیکلتسواران است.
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