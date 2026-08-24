به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، محمدحسین غزل معاون امور فنی (مهندسی نفت) این شرکت، گفت: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بهعنوان پیشگام صنعت نفت کشور، با حمایت از شرکتهای دانشبنیان و سازندگان داخلی، در سالهای اخیر گامهای مؤثری برای شکستن انحصار شرکتهای خارجی، توسعه فناوریهای بومی و رفع چالشهای پیچیده عملیاتی برداشته است؛ رویکردی که افزونبر کمک به افزایش و نگهداشت تولید، زمینه اشتغال نخبگان و توسعه فعالیت بخش خصوصی را نیز فراهم کرده است.
وی افزود: یکی از چالشهای پیچیده عملیاتی، ایمنسازی چاهها و تسریع عملیات ترمیمی از طریق مسدودسازی چاه با استفاده از مجرابندهای فلزی بود که پس از انجام آزمایشهای کارگاهی و موفقیت در آزمونهای استاندارد، به مرحله موفقیت میدانی رسید.
فناوری نوآورانه برای آببندی چاه
معاون مهندسی نفت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بیان کرد: مجرابند ۷ اینچ با قابلیت انبساط بالا و قطر اولیه کم، به دلیل طراحی پیشرفته میتواند از محدودیتهای مختلف ابعادی عبور کند و بدون نیاز به خارجکردن تجهیزات نصبشده در چاه، برای جداسازی نواحی آبده استفاده شود.
غزل ادامه داد: نصب این مجرابند با استفاده از سیستم وایرلاین و شیرهای برقی انجام میشود که ضمن افزایش سرعت و دقت، ایمنی عملیات را نیز ارتقا میدهد. پس از نصب نیز برای آببندی نهایی، لایهای از سیمان مخصوص در بالای مجرابند تزریق میشود.
وی تصریح کرد: از مهمترین ویژگیهای این فناوری میتوان به قابلیت انبساط تا ۳.۵ برابر قطر اولیه، برخورداری از لنگرهای دوطرفه، حذف ابزارهای انفجاری، افزایش ایمنی و ارائه بازخورد بیدرنگ هنگام نصب اشاره کرد.
توسعه فناوری در دستور کار
معاون مهندسی نفت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به برنامههای توسعهای این محصول گفت: پس از برگزاری نشستهای متعدد با مدیران و کارشناسان شرکت سازنده و موفقیت این عملیات، توسعه الگوهای تازه مجرابند در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آن میتوان به طراحی الگوهای قابل بازیابی (Retrievable) و سازگار با روشهای نصب اسلیکلاین و لوله مغزی سیار اشاره کرد.
غزل تأکید کرد: مجرابند ۷ اینچ نمونه دیگری از توانمندی صنعت نفت ایران در توسعه فناوریهای بومی است و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب آمادگی دارد با شناسایی چالشهای عملیاتی و استفاده از ظرفیت سازندگان داخلی، زمینه بهکارگیری گستردهتر این فناوری و فناوریهای مشابه را در میدانهای نفت و گاز کشور فراهم کند.
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