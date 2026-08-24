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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

نصب نخستین مجرابند بومی چاه­‌های نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب

نصب نخستین مجرابند بومی چاه­‌های نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب

مجرابند فلزی ۷ اینچ ساخت داخل، پس از موفقیت در آزمایش‌های کارگاهی و آزمون‌های استاندارد، برای نخستین‌ بار در یکی از چاه‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در میدان مارون با موفقیت نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، محمدحسین غزل معاون امور فنی (مهندسی نفت) این شرکت، گفت: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌عنوان پیشگام صنعت نفت کشور، با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی، در سال‌های اخیر گام‌های مؤثری برای شکستن انحصار شرکت‌های خارجی، توسعه فناوری‌های بومی و رفع چالش‌های پیچیده عملیاتی برداشته است؛ رویکردی که افزون‌بر کمک به افزایش و نگهداشت تولید، زمینه اشتغال نخبگان و توسعه فعالیت بخش خصوصی را نیز فراهم کرده است.

وی افزود: یکی از چالش‌های پیچیده عملیاتی، ایمن‌سازی چاه‌ها و تسریع عملیات ترمیمی از طریق مسدودسازی چاه با استفاده از مجرابندهای فلزی بود که پس از انجام آزمایش‌های کارگاهی و موفقیت در آزمون‌های استاندارد، به مرحله موفقیت میدانی رسید.

فناوری نوآورانه برای آب‌بندی چاه

معاون مهندسی نفت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بیان کرد: مجرابند ۷ اینچ با قابلیت انبساط بالا و قطر اولیه کم، به دلیل طراحی پیشرفته می‌تواند از محدودیت‌های مختلف ابعادی عبور کند و بدون نیاز به خارج‌کردن تجهیزات نصب‌شده در چاه، برای جداسازی نواحی آبده استفاده شود.

غزل ادامه داد: نصب این مجرابند با استفاده از سیستم وایرلاین و شیرهای برقی انجام می‌شود که ضمن افزایش سرعت و دقت، ایمنی عملیات را نیز ارتقا می‌دهد. پس از نصب نیز برای آب‌بندی نهایی، لایه‌ای از سیمان مخصوص در بالای مجرابند تزریق می‌شود.

وی تصریح کرد: از مهم‌ترین ویژگی‌های این فناوری می‌توان به قابلیت انبساط تا ۳.۵ برابر قطر اولیه، برخورداری از لنگرهای دوطرفه، حذف ابزارهای انفجاری، افزایش ایمنی و ارائه بازخورد بیدرنگ هنگام نصب اشاره کرد.

توسعه فناوری در دستور کار

معاون مهندسی نفت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این محصول گفت: پس از برگزاری نشست‌های متعدد با مدیران و کارشناسان شرکت سازنده و موفقیت این عملیات، توسعه الگوهای تازه مجرابند در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آن می‌توان به طراحی الگوهای قابل بازیابی (Retrievable) و سازگار با روش‌های نصب اسلیک‌لاین و لوله مغزی سیار اشاره کرد.

غزل تأکید کرد: مجرابند ۷ اینچ نمونه دیگری از توانمندی صنعت نفت ایران در توسعه فناوری‌های بومی است و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب آمادگی دارد با شناسایی چالش‌های عملیاتی و استفاده از ظرفیت سازندگان داخلی، زمینه به‌کارگیری گسترده‌تر این فناوری و فناوری‌های مشابه را در میدان‌های نفت و گاز کشور فراهم کند.

کد مطلب 6926011
طیبه بیات

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