به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، محمدحسین غزل معاون امور فنی (مهندسی نفت) این شرکت، گفت: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌عنوان پیشگام صنعت نفت کشور، با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی، در سال‌های اخیر گام‌های مؤثری برای شکستن انحصار شرکت‌های خارجی، توسعه فناوری‌های بومی و رفع چالش‌های پیچیده عملیاتی برداشته است؛ رویکردی که افزون‌بر کمک به افزایش و نگهداشت تولید، زمینه اشتغال نخبگان و توسعه فعالیت بخش خصوصی را نیز فراهم کرده است.

وی افزود: یکی از چالش‌های پیچیده عملیاتی، ایمن‌سازی چاه‌ها و تسریع عملیات ترمیمی از طریق مسدودسازی چاه با استفاده از مجرابندهای فلزی بود که پس از انجام آزمایش‌های کارگاهی و موفقیت در آزمون‌های استاندارد، به مرحله موفقیت میدانی رسید.

فناوری نوآورانه برای آب‌بندی چاه

معاون مهندسی نفت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بیان کرد: مجرابند ۷ اینچ با قابلیت انبساط بالا و قطر اولیه کم، به دلیل طراحی پیشرفته می‌تواند از محدودیت‌های مختلف ابعادی عبور کند و بدون نیاز به خارج‌کردن تجهیزات نصب‌شده در چاه، برای جداسازی نواحی آبده استفاده شود.

غزل ادامه داد: نصب این مجرابند با استفاده از سیستم وایرلاین و شیرهای برقی انجام می‌شود که ضمن افزایش سرعت و دقت، ایمنی عملیات را نیز ارتقا می‌دهد. پس از نصب نیز برای آب‌بندی نهایی، لایه‌ای از سیمان مخصوص در بالای مجرابند تزریق می‌شود.

وی تصریح کرد: از مهم‌ترین ویژگی‌های این فناوری می‌توان به قابلیت انبساط تا ۳.۵ برابر قطر اولیه، برخورداری از لنگرهای دوطرفه، حذف ابزارهای انفجاری، افزایش ایمنی و ارائه بازخورد بیدرنگ هنگام نصب اشاره کرد.

توسعه فناوری در دستور کار

معاون مهندسی نفت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این محصول گفت: پس از برگزاری نشست‌های متعدد با مدیران و کارشناسان شرکت سازنده و موفقیت این عملیات، توسعه الگوهای تازه مجرابند در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آن می‌توان به طراحی الگوهای قابل بازیابی (Retrievable) و سازگار با روش‌های نصب اسلیک‌لاین و لوله مغزی سیار اشاره کرد.

غزل تأکید کرد: مجرابند ۷ اینچ نمونه دیگری از توانمندی صنعت نفت ایران در توسعه فناوری‌های بومی است و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب آمادگی دارد با شناسایی چالش‌های عملیاتی و استفاده از ظرفیت سازندگان داخلی، زمینه به‌کارگیری گسترده‌تر این فناوری و فناوری‌های مشابه را در میدان‌های نفت و گاز کشور فراهم کند.