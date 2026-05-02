۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

قدردانی مدیرعامل شرکت ملی نفت از کارکنان مناطق نفت‌خیز جنوب

قدردانی مدیرعامل شرکت ملی نفت از کارکنان مناطق نفت‌خیز جنوب

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت در مناطق عملیاتی گفت اقدامات آنان به‌عنوان برگ‌های درخشان در تاریخ کشور ثبت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد امروز شنبه (۱۲ اردیبهشت) در نشست هم‌اندیشی مدیران مناطق نفت‌خیز جنوب در اهواز از تلاش‌های کارکنان صنعت نفت در مناطق عملیاتی قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه پس از مدت‌ها فرصتی فراهم شد تا از نزدیک با مدیران و کارکنان شرکت‌های فعال در این منطقه دیدار کند، اظهار کرد: حضور در کنار همکاران پرتلاش در شرکت‌هایی همچون مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت و گاز اروندان، شرکت ملی حفاری ایران و دیگر مجموعه‌های فعال، فرصتی برای قدردانی از زحمات شبانه‌روزی آنان به‌ویژه در دوران جنگ است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه اقدام‌های انجام‌شده در مناطق نفت‌خیز و شرکت‌های تابع در این دوره با نگاه روشن‌بینانه و مقتدرانه انجام شده است، افزود: بدون تردید این تلاش‌ها در آینده به‌عنوان صفحاتی درخشان در تاریخ کشور ثبت می‌شود و رشادت‌ها، فداکاری‌ها و همت بلند کارکنان صنعت نفت ماندگار خواهد شد.

بورد ادامه داد: ما به‌عنوان خادمان ملت ایران وظیفه داریم از هیچ تلاشی برای حمایت از این مجموعه‌ها دریغ نکنیم و حضور در این نشست نیز بخشی از مسئولیت ما برای تقدیر از همکاران پرتلاش صنعت نفت است.

وی با اشاره به فعالیت کارکنان صنعت نفت در مناطق مختلف از جمله خارک، عسلویه، جنوب و دیگر نقاط کشور گفت: اقدام‌های انجام‌شده از سوی مدیران و کارکنان صنعت نفت افتخارآمیز است و همکاران ما در پیشگاه خداوند سربلند هستند و بی‌تردید در برابر ملت بزرگ ایران نیز سرافراز خواهند بود.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

