به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، رامین حاتمی مدیرعامل شرکت مناطق‌ نفت‌خیز جنوب (ششم اردیبهشت) در نشست پیش‌بینی پنج‌ ساله بهره‌دهی چاه‌های نفت و گاز آغاجاری با بیان اینکه شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در شرایط سخت و بحرانی، لحظه‌ای تولید و تأمین نفت پالایشگاه‌ها و روند صادرات را متوقف نکرده است، تصریح کرد: این موفقیت با پایمردی و حضور در صحنه کارکنان شریف صنعت نفت محقق شده است.

وی با تأکید بر سوابق درخشان تولید در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری افزود: با وجود قدمت و پیشینه تولیدی مخازن، این شرکت بالاترین سهم تولید را در میان شرکت‌های بهره‌بردار تابعه به ثبت رسانده و تزریق گاز به میدان‌های نفتی نیز در مقایسه با سال قبل مطلوب‌تر شده است.

مدیرعامل شرکت مناطق‌ نفت‌خیز جنوب با اشاره به ذخایر عظیم گازی شرکت نفت و گاز آغاجاری گفت: در تلاشیم با برنامه‌ریزی مناسب، این شرکت در آینده به‌عنوان «قطب گازی» مناطق نفت‌خیز جنوب، نقش مؤثری در سبد تولید گاز کشور ایفا کند.

حاتمی با تأکید بر ضرورت توجه به الزام‌های محیط زیستی به ویژه تسریع در اجرای پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل بیان کرد: این پروژه‌ها با پیشرفت فیزیکی بالا در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در حال اجراست.