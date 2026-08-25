هشدار رگبار باران در ۴ استان جنوبی؛ کاهش دمای تهران از فردا

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: طی سه روز آینده در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل و همچنین ارتفاعات مرکزی البرز، افزایش ابر، احتمال بارش پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و آسمان در سایر مناطق صاف خواهد بود.

وی افزود: طی دو روز آینده در ساعات بعدازظهر، شرایط برای رشد ابرهای همرفتی و وقوع رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ارتفاعات جنوبی کرمان و جنوب شرق فارس فراهم است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق و برخی مناطق مرکزی و غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (سه‌شنبه، ۳ شهریور)، صاف خواهد بود و در بعدازظهر افزایش باد و گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای تهران امروز به ۳۷ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

ضیائیان تصریح کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: تا اواخر امروز، در مناطق جنوبی و غربی استان تهران گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید با احتمال گردوخاک و در ارتفاعات استان، به‌ویژه مناطق بالادست تهران، گاهی رگبار پراکنده با احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: طی امروز افزایش نسبی دما و فردا کاهش نسبی دما در سطح استان تهران مورد انتظار است.