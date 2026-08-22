به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (شنبه، ۳۱ مرداد) در ساعات پیش از ظهر، بارش‌های پراکنده همراه با کاهش دما همچنان در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ادامه دارد.

وی افزود: کاهش گرمای هوا طی یکی دو روز آینده، علاوه بر شمال شرق کشور، در مناطق شرقی و مرکزی کشور نیز نسبتاً محسوس خواهد بود؛ این در حالی است که در نوار شمالی کشور، به‌ویژه شمال غرب و کرانه‌های دریای خزر، با افزایش نامتعارف دما روبه‌رو هستیم.

اصغری بیان کرد: ناپایداری‌های همرفتی امروز نیز در جنوب غرب کرمان، شمال هرمزگان و مناطق جنوبی استان فارس به شکل رگبار باران در ساعات بعدازظهر خود را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به وضعیت وزش باد در کشور گفت: همچنان در بخش‌های زیادی از نیمه شرقی و مرکز کشور با افزایش سرعت باد، همراه با گردوخاک مواجه خواهیم بود.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: در استان کرمان نیز تا روز دوشنبه، دوم شهریور، به‌ویژه در نیمه شمالی و نوار شرقی استان، وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین استفاده از ماسک، به‌ویژه برای گروه‌های حساس، الزامی است.

اصغری در پایان درباره وضعیت جوی چهارمحال و بختیاری نیز خاطرنشان کرد: در این استان تا روز سه‌شنبه (۳ شهریور)، شرایط برای حاکمیت ناپایداری‌های همرفتی به شکل رگبار باران، البته به صورت پراکنده، همراه با وزش باد شدید مهیا است.