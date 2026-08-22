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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴

وضعیت جوی کشور در ۴۸ ساعت آینده؛ رگبار بارش‌های تابستانه در ۵ استان

وضعیت جوی کشور در ۴۸ ساعت آینده؛ رگبار بارش‌های تابستانه در ۵ استان

یک کارشناس هواشناسی گفت: طی امروز(۳۱ مرداد) در ۵ استان کرمان، هرمزگان، فارس، خراسان شمالی و رضوی رگبار باران در ساعات بعد از ظهر رخ می‌دهد و در برخی مناطق با وزش باد شدید همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (شنبه، ۳۱ مرداد) در ساعات پیش از ظهر، بارش‌های پراکنده همراه با کاهش دما همچنان در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ادامه دارد.

وی افزود: کاهش گرمای هوا طی یکی دو روز آینده، علاوه بر شمال شرق کشور، در مناطق شرقی و مرکزی کشور نیز نسبتاً محسوس خواهد بود؛ این در حالی است که در نوار شمالی کشور، به‌ویژه شمال غرب و کرانه‌های دریای خزر، با افزایش نامتعارف دما روبه‌رو هستیم.

اصغری بیان کرد: ناپایداری‌های همرفتی امروز نیز در جنوب غرب کرمان، شمال هرمزگان و مناطق جنوبی استان فارس به شکل رگبار باران در ساعات بعدازظهر خود را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به وضعیت وزش باد در کشور گفت: همچنان در بخش‌های زیادی از نیمه شرقی و مرکز کشور با افزایش سرعت باد، همراه با گردوخاک مواجه خواهیم بود.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: در استان کرمان نیز تا روز دوشنبه، دوم شهریور، به‌ویژه در نیمه شمالی و نوار شرقی استان، وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین استفاده از ماسک، به‌ویژه برای گروه‌های حساس، الزامی است.

اصغری در پایان درباره وضعیت جوی چهارمحال و بختیاری نیز خاطرنشان کرد: در این استان تا روز سه‌شنبه (۳ شهریور)، شرایط برای حاکمیت ناپایداری‌های همرفتی به شکل رگبار باران، البته به صورت پراکنده، همراه با وزش باد شدید مهیا است.

کد مطلب 6924039
زهره آقاجانی

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