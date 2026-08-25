به گزارش خبرنگار مهر،کاظم کاظمی صبح سه شنبه در نشست با خبرنگاران با تبریک آغاز هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین اقدامات و خدمات دولت و بیان دستاوردهای دستگاههای اجرایی برای مردم است.
وی افزود: در شهرستان بیجار نیز همزمان با هفته دولت، مجموعهای از پروژههای عمرانی و اقتصادی به بهرهبرداری خواهد رسید که مجموع اعتبارات پروژههای عمرانی حدود ۵۹ تا ۶۹ میلیارد تومان است.
فرماندار بیجار با اشاره به پروژههای اقتصادی قابل افتتاح در این هفته ادامه داد: چهار پروژه اقتصادی نیز با اعتباری بالغ بر ۱۴.۵ میلیارد تومان در شهرستان بیجار افتتاح خواهد شد.
کاظمی با اشاره به برنامههای فرهنگی هفته دولت بیان کرد: در طول این هفته برنامههای فرهنگی متناسب با مناسبتهای این ایام در شهرستان برگزار میشود و دستگاههای اجرایی نیز برنامههایی را در دستور کار دارند.
وی یکی از برنامههای مورد تأکید در هفته دولت را تکریم کارکنان و معرفی کارمندان نمونه عنوان کرد و گفت: از ادارات خواستهایم نسبت به معرفی و تجلیل از کارمندان نمونه خود اقدام کنند تا این نظام تشویق، زمینه ارتقای انگیزه کارکنان و افزایش بهرهوری و کیفیت فعالیت آنان را فراهم کند.
فرماندار بیجار با اشاره به برگزاری میز خدمت در نخستین روز هفته دولت اظهار کرد: امروز با حضور مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان، میز خدمت در فرمانداری برگزار شد و مسائل و درخواستهای مردم به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت.
کاظمی افزود: یکی از برنامههای شاخص هفته دولت در شهرستان بیجار، افتتاح بخشی از محور چهارخطه بیجار ـ زنجان است که حدود ۹ کیلومتر آن به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه با حضور مسئولان استانی افتتاح میشود و امیدواریم بهرهبرداری از این بخش از محور چهارخطه بیجار ـ زنجان، زمینه تسهیل تردد و ارتقای ایمنی مسیر را برای مردم فراهم کند.
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