خشم رژیم صهیونیستی از اظهارات مقام اروگوئه درباره نتانیاهو و غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه خبری ال پاییس، اظهارات اخیر والریا سوکاسی، معاون وزیر امور خارجه اروگوئه درباره احتمال بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صورت ورود به خاک این کشور و همچنین مواضع انتقادی او نسبت به اقدامات اسرائیل در نوار غزه پس از جنگ اکتبر ۲۰۲۳، برای دولت ژاماندو اورسی چالش‌آفرین شده است.

اگرچه سخنان سوکاسی در یک برنامه اینترنتی مرزهای موضع رسمی کشور را نقض نکرد، اما به عنوان پیامی همسو با پایگاه‌های سیاسی جبهه گسترده تعبیر شد.

این دومین بار است که مواضع او با خط مشی کاخ ریاست‌جمهوری زاویه پیدا می‌کند و موجب ناخرسندی مقامات ارشد دولتی می‌شود.

این اظهارات واکنش مورد انتظار سفارت اسرائیل که اکنون توسط لداد هایت، سرپرستی می شود را به همراه داشت.

سفارت اسرائیل اعتراض خود را به صورت شفاهی و در یک دیدار حضوری به وزارت امور خارجه تحت مدیریت ماریو لوبتکین ابلاغ کرد.

به گفته منابع آگاه، این شکایت مکتوب نبوده بلکه از طریق کانال‌های دیپلماتیک مرسوم مطرح شده است تا مواضع و تفاوت‌های دیدگاه طرفین به گوش مقامات دولت اروگوئه برسد. اقدامی که از سوی ناظران دولتی به عنوان یک واکنش دیپلماتیک اجباری برای ابراز مخالفت قلمداد شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی از هیئت دیپلماتیک اسرائیل در مونته‌ویدئو، این سفارتخانه دغدغه‌ها و ملاحظات خود را درباره سخنان معاون وزیر از طریق مجاری رسمی و مناسب دیپلماتیک منتقل کرده است. آنها این گفتگو را سازنده، حرفه‌ای و شفاف توصیف کرده و بر تداوم همکاری‌های منظم و تبادلات همیشگی با مقامات مسئول در دولت اروگوئه تأکید کردند.

این رویکرد نشان می‌دهد که با وجود بروز این تنش لفظی، روابط کاری میان دو طرف در سطوح مختلف اداری همچنان برقرار است.

در فضای داخلی دولت اروگوئه، مقامات ارشد به دلیل لحن ملایم و ساختار غیررسمی این گلایه، اهمیت چندانی به ابعاد این رویداد نداده‌اند. بخشی از این بی‌تفاوتی به این دلیل است که اعتراض به صورت کتبی ثبت نشده و نشان‌دهنده تمایل طرفین برای کنترل تنش است.

به باور تحلیلگران، مقامات کاخ ریاست‌جمهوری اروگوئه ترجیح می‌دهند این پرونده را بدون جنجال بیشتر ببندند، هرچند که رفتار سوکاسی بار دیگر توجهات را به میزان هماهنگی اعضای کابینه در اتخاذ مواضع حساس بین‌المللی جلب کرده است.