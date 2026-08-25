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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹

جهش در اعتبارات پروژه‌های گرمسار؛ اعتبار طرح‌ها از ۲۸هزار میلیارد گذشت

جهش در اعتبارات پروژه‌های گرمسار؛ اعتبار طرح‌ها از ۲۸هزار میلیارد گذشت

گرمسار- فرماندار گرمسار از جهش ۱۰۲ درصدی اعتبارات پروژه‌های دولتی این شهرستان خبر داد و گفت: اعتبار طرح‌های دولتی گرمسار از ۱۴ هزار میلیارد به بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه سه شنبه در نشست شورای اداری با موضوع هفته دولت به میزبانی فرمانداری گرمسار با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه‌های دولتی شهرستان ادامه داد: مجموع اعتبارات پروژه‌های دولتی گرمسار نسبت به سال گذشته ۱۰۲ درصد افزایش یافته و از حدود ۱۴ هزار میلیارد به بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی همچنین از افزایش ۲۴ درصدی تعداد پروژه‌های شهرستان خبر داد و افزود: این رشد حاصل پیگیری‌های مستمر مدیران دستگاه‌های اجرایی و اهتمام مجموعه شهرستان در فرآیند کمیته برنامه‌ریزی است.

فرماندار گرمسار تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌هایی که پیش از این فاقد اعتبار بودند یا اعتبارات محدودی داشتند، با پیگیری مدیران و همراهی مسئولان شهرستان در مسیر تأمین اعتبار قرار گرفته‌اند.

همتی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال مدیران در جذب منابع بیان کرد: مدیران نباید تنها به امور جاری و مکاتبات اداری اکتفا کنند، بلکه شناسایی نیازها، پیگیری طرح‌ها و تلاش برای جذب اعتبارات از منابع استانی و ملی باید از اولویت‌های مدیریتی آنان باشد.

وی بر برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه شهرستان و پیگیری مستمر طرح‌های عمرانی و اقتصادی تأکید کرد و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اعتباری استانی و ملی می‌تواند روند اجرای پروژه‌های اولویت دار گرمسار را شتاب بخشد.

کد مطلب 6927827

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