به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه سه شنبه در نشست شورای اداری با موضوع هفته دولت به میزبانی فرمانداری گرمسار با ارائه گزارشی از وضعیت پروژههای دولتی شهرستان ادامه داد: مجموع اعتبارات پروژههای دولتی گرمسار نسبت به سال گذشته ۱۰۲ درصد افزایش یافته و از حدود ۱۴ هزار میلیارد به بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی همچنین از افزایش ۲۴ درصدی تعداد پروژههای شهرستان خبر داد و افزود: این رشد حاصل پیگیریهای مستمر مدیران دستگاههای اجرایی و اهتمام مجموعه شهرستان در فرآیند کمیته برنامهریزی است.
فرماندار گرمسار تصریح کرد: بسیاری از پروژههایی که پیش از این فاقد اعتبار بودند یا اعتبارات محدودی داشتند، با پیگیری مدیران و همراهی مسئولان شهرستان در مسیر تأمین اعتبار قرار گرفتهاند.
همتی با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی فعال مدیران در جذب منابع بیان کرد: مدیران نباید تنها به امور جاری و مکاتبات اداری اکتفا کنند، بلکه شناسایی نیازها، پیگیری طرحها و تلاش برای جذب اعتبارات از منابع استانی و ملی باید از اولویتهای مدیریتی آنان باشد.
وی بر برنامهریزی بلندمدت برای توسعه شهرستان و پیگیری مستمر طرحهای عمرانی و اقتصادی تأکید کرد و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیتهای اعتباری استانی و ملی میتواند روند اجرای پروژههای اولویت دار گرمسار را شتاب بخشد.
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