مدیر اینستاگرام: اطلاعات منفی درباره ایمنی نوجوانان را پنهان نکردیم

گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، موسری که از سال ۲۰۱۸ مدیریت اینستاگرام را برعهده دارد، در دادگاهی در اوکلند کالیفرنیا شهادت داد که نه کارکنان را به پنهانکردن اطلاعات منفی از افکار عمومی تشویق کرده و نه از وجود سیاستی در شرکت برای جلوگیری از انتشار چنین اطلاعاتی اطلاع داشته است.
این دادگاه بخشی از پروندهای است که ۲۹ ایالت آمریکا علیه شرکت متا مطرح کردهاند. این ایالتها متا را متهم کردهاند که پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و فیسبوک را بهگونهای طراحی کرده که کودکان و نوجوانان را به استفاده بیشتر ترغیب و به نوعی به آنها وابسته کند، در حالی که این شرکت از خطرات احتمالی برای سلامت و ایمنی کاربران جوان آگاه بوده است.
چهار ایالت کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکی و نیوجرسی در این پرونده مدعی هستند طراحی محصولات متا میتواند به مشکلاتی مانند اضطراب، افسردگی و حتی خودکشی در میان جوانان دامن بزند و این شرکت درباره ایمنی پلتفرمهای خود اطلاعات گمراهکننده ارائه کرده است.
یکی از محورهای مهم جلسه دادگاه، قابلیت «Take a Break» اینستاگرام بود؛ قابلیتی که برای تشویق کاربران نوجوان به فاصله گرفتن از برنامه پس از مدتی استفاده طراحی شده است.
موسری در پاسخ به پرسشهای وکیل ایالت کلرادو پذیرفت که پیش از آنکه این قابلیت بهصورت پیشفرض برای حسابهای نوجوانان فعال شود، تنها درصد بسیار کمی از نوجوانان از آن استفاده میکردند. او در عین حال گفت بیشتر نوجوانان تمایلی به استفاده از این قابلیت نداشتند و اینستاگرام با وجود این موضوع، در نهایت تصمیم گرفت آن را برای کاربران نوجوان فعال کند.
طبق گزارش رویترز، این قابلیت در سال ۲۰۲۱ معرفی شده بود اما تقریباً سه سال بعد، در سال ۲۰۲۴ و همزمان با راهاندازی حسابهای نوجوانان، بهصورت پیشفرض فعال شد.
در جریان دادگاه همچنین درباره نحوه ارائه اطلاعات مربوط به ایمنی نوجوانان در داخل شرکت متا پرسشهایی مطرح شد. وکلای ایالتها مدعی هستند برخی دادههای داخلی درباره میزان استفاده نوجوانان از ابزارهای ایمنی و میزان مواجهه آنها با محتوای آسیبزا در اسناد و ارائههای داخلی شرکت حذف یا تعدیل شده است.
موسری این اتهام را که متا عمداً اطلاعات منفی را از افکار عمومی پنهان کرده است، رد کرد و بر اقدامات این شرکت برای بهبود ایمنی و سلامت کاربران تأکید داشت.
این پرونده یکی از مهمترین آزمونهای حقوقی درباره مسئولیت شبکههای اجتماعی در قبال سلامت و ایمنی کاربران کمسنوسال محسوب میشود و دادگاه قرار است طی هفتههای آینده به بررسی ادعاهای مطرحشده علیه متا ادامه دهد.
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