به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد جلیلی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، با اشاره به شکاف تولید و مصرف در شبکه سراسری برق گفت: در حال حاضر توان تولید کشور ۶۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات و میزان تقاضا ۷۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات است که این موضوع به کسری ۹ هزار و ۳۰۰ مگاواتی در شب و ۱۳ هزار و ۸۰۰ مگاواتی در روز انجامیده و خاموشی در بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی را ناگزیر کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد با بیان اینکه با وجود کاهش نسبی دما در شهریورماه، افت تولید نیروگاههای برقآبی تداوم این ناترازی را رقم زده است گفت: امیدواریم با بهتر شدن شرایط آب و هوایی در کشور شاهد خاموشیهای کمتر باشیم.
وی با اشاره به وضعیت زیرساختها و خدماترسانی در سطح استان افزود: توزیع برق یزد در حال حاضر به بیش از ۸۲۱ هزار مشترک از طریق ۲۰ هزار و ۹۱۲ ترانسفورماتور فشار ضعیف، افزون بر ۱۰ هزار دستگاه ترانسفورماتور توزیع و فوقتوزیع و ۱۲۸ هزار شعله چراغ روشنایی معابر خدماترسانی میکند که در دولت چهاردهم ۳۸ هزار مشترک به این آمار افزوده شده است.
جلیلی ترکیب مشترکان استان را ۶۶۰ هزار خانگی، ۱۱۵ هزار تجاری، ۱۹ هزار عمومی، نزدیک به ۱۴ هزار صنعتی و ۱۲ هزار کشاورزی برشمرد و اظهار کرد: ۷۵ درصد مشترکان در چارچوب الگو مصرف دارند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد ادامه داد: حجم مطالبات معوق شرکت به ۱۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۳۵۰ میلیارد تومان آن مربوط به بخش خانگی و مابقی برای صنعت است؛ جالب توجه اینکه ۷۰ درصد از این بدهی خانگی تنها توسط ۶ درصد از مشترکان ایجاد شده که عمدتاً مصارفی فراتر از الگو دارند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد با تأکید بر اینکه منابع مالی شرکت صرفاً از فروش انرژی تأمین میشود، درباره جرایم دیرکرد گفت: بر اساس ماده ۹ آییننامه تعرفههای برق مصوب هیئت دولت، پرداخت پیش از موعد مشمول تعدیل بها و تأخیر در تسویه پس از مهلت قانونی مشمول اعمال جریمه فرمولی میشود؛ طرحی که سال گذشته در کشور کلید خورد و یزد با وجود پیگیریها و بازخواستهای مکرر، جزو واپسین استانهای مجری آن به شمار میرود.
وی با اشاره به رصد هوشمند مصرف تصریح کرد: اکنون حدود ۱۰۰ هزار مشترک و ۱۲۰۰ نهاد اداری و نیمهاداری مجهز به کنتور هوشمند هستند و در صورت عبور از سقف مجاز، جریان برق آنها قطع خواهد شد.
جلیلی در تشریح پروژههای هفته دولت اعلام کرد: ۲۱۲ پروژه زیربنایی برق با سرمایهگذاری ۱۰۸۸ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد که دربرگیرنده ۱۲۷ طرح اصلاح و بهینهسازی، ۵۱ پروژه توسعه و احداث، ۱۸ طرح در بخش مسکن ملی، ۱۴ طرح روشنایی و ۲ پروژه برقرسانی روستایی است؛ همچنین ۳۶ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۱۷ مگاوات و اعتباری بالغ بر ۷۷۵۰ میلیارد تومان افتتاح میشود.
وی در پایان با تشریح طرحهای مدیریتی و نظارتی خاطرنشان کرد: با اجرای «طرح مهتاب» و اصلاح انشعابات غیرمجاز و کنتورهای معیوب، ۳ میلیون کیلوواتساعت برق صرفهجویی شد و در قالب «طرح ۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» نیز ۱۷ هزار اقدام اصلاحی برای مهار بدمصرفی ثبت شده است.
جلیلی گفت: همچنین با اجرای «طرح سامان» و سرویس ۱۲۸ فیدر توسط ۱۱۹ گروه عملیاتی، یزد رتبه پنجم نگهداری شبکه را کسب کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه هر دستگاه رمزارز معادل یکسال مصرف ۱۲ واحد مسکونی انرژی میبرد، از کشف ۱۰۴ مرکز غیرمجاز با ۷۳۳ دستگاه ماینر و وصول حدود ۸.۵ میلیارد ریال خسارت در سال گذشته خبر داد.
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