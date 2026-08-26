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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

هدف مدارس صدرا تربیت جوانان مؤمن و انقلابی است

هدف مدارس صدرا تربیت جوانان مؤمن و انقلابی است

شهرکرد- معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: مدارس صدرا محل پرورش جوانان مؤمن و انقلابی مدنظر امام شهیدند که پرچم انقلاب را برافراشته خواهند ساخت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین داوری عصر چهارشنبه در نشست مدیران مدارس صدرای کشور در اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این مدارس به دنبال تربیت انسان‌های سرآمد در ابعاد علمی و تربیتی است، اظهار کرد: هدف مدارس صدرا تربیت شهدای دانشمند همچون شهدای هسته‌ای است که انسان‌هایی فاضل و مومن و متعهد بودند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مدارس صدرا محل پرورش جوانان مؤمن و انقلابی مدنظر امام شهیدند که پرچم انقلاب را برافراشته خواهند ساخت، ادامه داد: پرسش اینجاست آیا مسیری که در آن قرار داریم به این هدف متعالی منجر خواهد شد؛ در راستای تحقق این هدف باید برنامه درسی و فوق برنامه این مدارس تسهیل‌کننده مسیر باشند.

هدف مدارس صدرا تربیت جوانان مؤمن و انقلابی است

داوری بیان کرد: فوق برنامه‌های تربیتی و فرهنگی در مدارس آنچنان که باید و شاید جدی گرفته نمی‌شود چرا که ساز و کار، هزینه‌کرد و برنامه‌ریزی این برنامه‌ها برای مدیران مدارس گاه دشوار است.

وی با اشاره به فعالیت معلمان مدارس صدرا، بیان کرد: باید این دقت وجود داشته باشد که معلمان با روحیات و مشخصه‌های روانشناختی دانش‌آموزان در هر مقطع سنی آشنا باشند لذا علاوه بر توجه جنبه علمی معلمان باید ظرفیت تعامل آنها با دانش‌آموزان نیز بررسی شود.

داوری تأکید کرد: معلم مقطع متوسطه باید به دوران نوجوانی و روحیات نوجوان آشنا باشد و مهارت‌های مورد نیاز را بداند تا با تسلط کافی با دانش‌آموزان این مقطع تعامل داشته باشد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه نیازهای اساسی مدارس صدرا از عهده استان بر نمی‌آید و نیازمند نگاه مسئولان در مرکز است، گفت: استان از عهده تأمین بودجه سالانه این مدارس بر نمی‌آید و بلکه در برخی موارد در تامین فضای آموزشی نیز دچار مشکلیم.

کد مطلب 6928703

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