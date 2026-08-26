هدف مدارس صدرا تربیت جوانان مؤمن و انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین داوری عصر چهارشنبه در نشست مدیران مدارس صدرای کشور در اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این مدارس به دنبال تربیت انسان‌های سرآمد در ابعاد علمی و تربیتی است، اظهار کرد: هدف مدارس صدرا تربیت شهدای دانشمند همچون شهدای هسته‌ای است که انسان‌هایی فاضل و مومن و متعهد بودند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مدارس صدرا محل پرورش جوانان مؤمن و انقلابی مدنظر امام شهیدند که پرچم انقلاب را برافراشته خواهند ساخت، ادامه داد: پرسش اینجاست آیا مسیری که در آن قرار داریم به این هدف متعالی منجر خواهد شد؛ در راستای تحقق این هدف باید برنامه درسی و فوق برنامه این مدارس تسهیل‌کننده مسیر باشند.

داوری بیان کرد: فوق برنامه‌های تربیتی و فرهنگی در مدارس آنچنان که باید و شاید جدی گرفته نمی‌شود چرا که ساز و کار، هزینه‌کرد و برنامه‌ریزی این برنامه‌ها برای مدیران مدارس گاه دشوار است.

وی با اشاره به فعالیت معلمان مدارس صدرا، بیان کرد: باید این دقت وجود داشته باشد که معلمان با روحیات و مشخصه‌های روانشناختی دانش‌آموزان در هر مقطع سنی آشنا باشند لذا علاوه بر توجه جنبه علمی معلمان باید ظرفیت تعامل آنها با دانش‌آموزان نیز بررسی شود.

داوری تأکید کرد: معلم مقطع متوسطه باید به دوران نوجوانی و روحیات نوجوان آشنا باشد و مهارت‌های مورد نیاز را بداند تا با تسلط کافی با دانش‌آموزان این مقطع تعامل داشته باشد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه نیازهای اساسی مدارس صدرا از عهده استان بر نمی‌آید و نیازمند نگاه مسئولان در مرکز است، گفت: استان از عهده تأمین بودجه سالانه این مدارس بر نمی‌آید و بلکه در برخی موارد در تامین فضای آموزشی نیز دچار مشکلیم.