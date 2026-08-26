به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای پروژه‌های مختلف در نسیم‌شهر اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف، از جمله احداث پارک ۲۲ هکتاری و سالن بانوان، قابل توجه است و نشان‌دهنده تلاش مدیریت شهری برای ارتقای خدمات به شهروندان است.

وی افزود: احداث سالن بانوان با این وسعت و امکانات، اقدامی ارزشمند است و لازم می‌دانم از تیم مدیریت شهری، به‌ویژه مهندس باباحسینی و معاونان وی که برای رفع مشکلات و کاستی‌های شهر در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش و خدمات‌رسانی تلاش می‌کنند، قدردانی کنم.

فرماندار بهارستان همچنین از حمایت استانداری تهران از پروژه‌های شهری نسیم‌شهر تقدیر کرد و گفت: استاندار تهران و مهندس جعفریان با نگاه ویژه، پروژه‌های شهرداری را بررسی و برای تسریع در اجرای طرح‌ها همکاری می‌کنند و امیدواریم با استمرار این حمایت‌ها، بخشی از مشکلات مردم برطرف شود.

شرفی در ارزیابی عملکرد شهرداری نسیم‌شهر تصریح کرد: نمره ما به عملکرد شهردار و مدیریت شهری بسیار عالی است.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره نبود فعالیت عمرانی در نسیم‌شهر ادامه داد: برخی افراد در جلسات مختلف مدعی می‌شوند که در شهر کاری انجام نشده است؛ از این افراد دعوت می‌کنم از پروژه‌های اجراشده بازدید کنند و با مشاهده حجم اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، قضاوت منصفانه‌تری داشته باشند.

فرماندار بهارستان در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس وقایع و حقایق به مردم دارند و از تلاش خبرنگاران برای اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به شهروندان تشکر می‌کنم.