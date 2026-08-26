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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

فرماندار بهارستان: پروژه‌های نسیم‌شهر نشان‌دهنده تلاش مدیریت شهری است

فرماندار بهارستان: پروژه‌های نسیم‌شهر نشان‌دهنده تلاش مدیریت شهری است

بهارستان- فرماندار بهارستان، با تقدیر از عملکرد مدیریت شهری نسیم‌شهر گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در این شهر نشان‌دهنده تلاش مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای پروژه‌های مختلف در نسیم‌شهر اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف، از جمله احداث پارک ۲۲ هکتاری و سالن بانوان، قابل توجه است و نشان‌دهنده تلاش مدیریت شهری برای ارتقای خدمات به شهروندان است.

وی افزود: احداث سالن بانوان با این وسعت و امکانات، اقدامی ارزشمند است و لازم می‌دانم از تیم مدیریت شهری، به‌ویژه مهندس باباحسینی و معاونان وی که برای رفع مشکلات و کاستی‌های شهر در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش و خدمات‌رسانی تلاش می‌کنند، قدردانی کنم.

فرماندار بهارستان همچنین از حمایت استانداری تهران از پروژه‌های شهری نسیم‌شهر تقدیر کرد و گفت: استاندار تهران و مهندس جعفریان با نگاه ویژه، پروژه‌های شهرداری را بررسی و برای تسریع در اجرای طرح‌ها همکاری می‌کنند و امیدواریم با استمرار این حمایت‌ها، بخشی از مشکلات مردم برطرف شود.

شرفی در ارزیابی عملکرد شهرداری نسیم‌شهر تصریح کرد: نمره ما به عملکرد شهردار و مدیریت شهری بسیار عالی است.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره نبود فعالیت عمرانی در نسیم‌شهر ادامه داد: برخی افراد در جلسات مختلف مدعی می‌شوند که در شهر کاری انجام نشده است؛ از این افراد دعوت می‌کنم از پروژه‌های اجراشده بازدید کنند و با مشاهده حجم اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، قضاوت منصفانه‌تری داشته باشند.

فرماندار بهارستان در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس وقایع و حقایق به مردم دارند و از تلاش خبرنگاران برای اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به شهروندان تشکر می‌کنم.

کد مطلب 6928715

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