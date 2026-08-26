  1. استانها
  2. تهران
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

شهردار نسیم‌شهر: پروژه‌های عمرانی شهر بدون توقف در حال اجراست

شهردار نسیم‌شهر: پروژه‌های عمرانی شهر بدون توقف در حال اجراست

بهارستان- شهردار نسیم‌شهر با اشاره به اولویت مدیریت شهری برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: با تداوم روند فعلی، تا دهه فجر پروژه نیمه‌تمامی از سال‌های گذشته در نسیم‌شهر باقی نخواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باباحسینی، ظهر چهارشنبه، در حاشیه پروژه‌گردی اعضای شورای تأمین شهرستان و جمعی از خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس تأکیدات استاندار تهران و مسئولان شهرستان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام سال‌های گذشته در اولویت مدیریت شهری قرار گرفت و همزمان اجرای پروژه‌های جدید نیز دنبال شد.

وی افزود: با تلاش مجموعه شهرداری و معاونان مدیریت شهری، بخش قابل توجهی از پروژه‌های نیمه‌تمام به مرحله تکمیل رسیده و با قاطعیت اعلام می‌کنیم که تا دهه فجر امسال پروژه نیمه‌تمامی از سال‌های گذشته در نسیم‌شهر باقی نخواهد ماند.

شهردار نسیم‌شهر با اشاره به پروژه‌های آموزشی ادامه داد: همزمان با شرایط خاص کشور و در ایام جنگ، عملیات بتن‌ریزی پنج مدرسه در نسیم‌شهر آغاز شد که اکنون بخش عمده این پروژه‌ها بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

باباحسینی گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش می‌کنیم این پنج مدرسه را تا دهه فجر امسال تکمیل و برای بهره‌برداری در اختیار آموزش و پرورش قرار دهیم.

وی همچنین از تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهر خبر داد و افزود: پروژه‌های شهری بدون توقف در حال اجرا هستند و پیش‌بینی می‌شود سه تا چهار پروژه در هفته دولت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شود و سایر پروژه‌ها نیز در دهه فجر به بهره‌برداری برسند.

شهردار نسیم‌شهر تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها نشان‌دهنده عزم مدیریت شهری برای توسعه، آبادانی و افزایش پویایی نسیم‌شهر است و این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت خدمات و رفاه شهروندان انجام می‌شود.

باباحسینی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این روند و تلاش مجموعه مدیریت شهری، گام‌های مؤثری برای توسعه و آبادانی نسیم‌شهر برداشته شود.

کد مطلب 6928721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها