به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باباحسینی، ظهر چهارشنبه، در حاشیه پروژه‌گردی اعضای شورای تأمین شهرستان و جمعی از خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس تأکیدات استاندار تهران و مسئولان شهرستان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام سال‌های گذشته در اولویت مدیریت شهری قرار گرفت و همزمان اجرای پروژه‌های جدید نیز دنبال شد.

وی افزود: با تلاش مجموعه شهرداری و معاونان مدیریت شهری، بخش قابل توجهی از پروژه‌های نیمه‌تمام به مرحله تکمیل رسیده و با قاطعیت اعلام می‌کنیم که تا دهه فجر امسال پروژه نیمه‌تمامی از سال‌های گذشته در نسیم‌شهر باقی نخواهد ماند.

شهردار نسیم‌شهر با اشاره به پروژه‌های آموزشی ادامه داد: همزمان با شرایط خاص کشور و در ایام جنگ، عملیات بتن‌ریزی پنج مدرسه در نسیم‌شهر آغاز شد که اکنون بخش عمده این پروژه‌ها بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

باباحسینی گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش می‌کنیم این پنج مدرسه را تا دهه فجر امسال تکمیل و برای بهره‌برداری در اختیار آموزش و پرورش قرار دهیم.

وی همچنین از تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهر خبر داد و افزود: پروژه‌های شهری بدون توقف در حال اجرا هستند و پیش‌بینی می‌شود سه تا چهار پروژه در هفته دولت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شود و سایر پروژه‌ها نیز در دهه فجر به بهره‌برداری برسند.

شهردار نسیم‌شهر تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها نشان‌دهنده عزم مدیریت شهری برای توسعه، آبادانی و افزایش پویایی نسیم‌شهر است و این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت خدمات و رفاه شهروندان انجام می‌شود.

باباحسینی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این روند و تلاش مجموعه مدیریت شهری، گام‌های مؤثری برای توسعه و آبادانی نسیم‌شهر برداشته شود.