به گزارش خبرنگار مهر، سعید نیک‌پور عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: شهر بیجار برای اجرای پروژه‌های بزرگ و به سرانجام رساندن طرح‌های عمرانی، نیازمند اعتبارات ویژه است و منابع موجود پاسخگوی نیازهای شهرستان نیست.

وی افزود: امسال از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تنها ۳۵ درصد تخصیص یافته که این میزان برای اجرای پروژه‌های شهرستان کافی نیست و طرح‌های عمرانی به اعتبارات بیشتری نیاز دارند.

آسفالت معابر بیجار در حال انجام است

شهردار بیجار با اشاره به وضعیت آسفالت معابر شهری گفت: وضعیت آسفالت شهر مطلوب نیست و میزان تخصیص قیر و آسفالت نیز محدود است، اما عملیات آسفالت در نقاط مختلف شهر در حال انجام است.

نیک‌پور افزود: آسفالت کامل شهر انجام نشده، اما اقدامات عمرانی در این زمینه ادامه دارد و در محدوده باغ سالاری و پروژه مسکن ملی نیز برای اجرای عملیات آسفالت اقدام شده است.

وی تأکید کرد: با توجه به گستردگی نیازهای شهر، تکمیل آسفالت معابر نیازمند تأمین اعتبارات و منابع بیشتری است.

خرید تجهیزات و ماشین‌آلات جدید برای شهرداری

شهردار بیجار از تقویت ناوگان خدماتی شهرداری خبر داد و گفت: سه دستگاه مینی‌بوس و یک دستگاه نیسان از محل درآمدهای داخلی شهرداری خریداری شده است.

نیک‌پور افزود: تلاش می‌شود یک دستگاه خودروی مورد نیاز آتش‌نشانی نیز خریداری شود تا بخشی از نیازهای این حوزه برطرف شود.

نوسازی باغ‌های شهری و بهبود سیمای بیجار

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فضای شهری اظهار کرد: باغ‌های سطح شهر نوسازی شده‌اند و تلاش شده است سیمای مناسبی در این بخش ایجاد شود.

شهردار بیجار همچنین از اجرای المان میدان خلیج فارس خبر داد و گفت: بخش مربوط به المان این میدان انجام شده و سایر اقدامات و عملیات تکمیلی نیز در حال اجراست.

مشکل آنتن‌دهی ارمنستان با همکاری خیرین برطرف شد

نیک‌پور با اشاره به مشکلات آنتن‌دهی در منطقه ارمنستان بیجار گفت: با همکاری خیرین، مخابرات و شورای شهر، اقدامات لازم برای رفع مشکل آنتن‌دهی این منطقه انجام شده است.

وی ادامه داد: در حوزه تجهیزات و زیرساخت‌های شهری نیز اقدامات مختلفی در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، خدمات‌رسانی به شهروندان بهبود پیدا کند.

شهردار بیجار با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود روشنایی شهر گفت: در دوره فعلی شورا همکاری مناسبی وجود داشته و برای شهر دو برج نوری تأمین شده و دو برج نوری جدید نیز خریداری شده است.

نیک‌پور افزود: همراهی و تعامل مناسب شورا و شهرداری می‌تواند زمینه اجرای بهتر طرح‌های شهری و رفع مشکلات موجود را فراهم کند.

تأکید شهردار بیجار بر نقش رسانه‌ها در توسعه شهری

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش تعامل میان مسئولان و اصحاب رسانه گفت: تلاش می‌کنیم با کمک فضای رسانه‌ای و خبرنگاران، زمینه توسعه فضای شهری و انعکاس بهتر مسائل و ظرفیت‌های بیجار فراهم شود.

شهردار بیجار با بیان اینکه نقد باید منصفانه و در راستای حل مشکلات باشد، اظهار کرد: تعامل مسئولان باید افزایش پیدا کند و رسانه‌ها نیز می‌توانند با بیان مطالبات مردم و نقد منصفانه، به مدیریت شهری در شناسایی و رفع مشکلات کمک کنند.

نیک‌پور درباره وضعیت مالی شهرداری بیجار نیز گفت: حقوق پرسنل و کارگران پرداخت شده است، اما درآمدهای شهرداری به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز پایین است و اداره کردن شهرداری با منابع موجود دشوار است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های مالی، تلاش می‌کنیم مشکلات موجود را برطرف کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، منابع و اعتبارات لازم برای اجرای پروژه‌های شهری را تأمین کنیم.