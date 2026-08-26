به گزارش خبرنگار مهر، سعید نیکپور عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: شهر بیجار برای اجرای پروژههای بزرگ و به سرانجام رساندن طرحهای عمرانی، نیازمند اعتبارات ویژه است و منابع موجود پاسخگوی نیازهای شهرستان نیست.
وی افزود: امسال از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تنها ۳۵ درصد تخصیص یافته که این میزان برای اجرای پروژههای شهرستان کافی نیست و طرحهای عمرانی به اعتبارات بیشتری نیاز دارند.
آسفالت معابر بیجار در حال انجام است
شهردار بیجار با اشاره به وضعیت آسفالت معابر شهری گفت: وضعیت آسفالت شهر مطلوب نیست و میزان تخصیص قیر و آسفالت نیز محدود است، اما عملیات آسفالت در نقاط مختلف شهر در حال انجام است.
نیکپور افزود: آسفالت کامل شهر انجام نشده، اما اقدامات عمرانی در این زمینه ادامه دارد و در محدوده باغ سالاری و پروژه مسکن ملی نیز برای اجرای عملیات آسفالت اقدام شده است.
وی تأکید کرد: با توجه به گستردگی نیازهای شهر، تکمیل آسفالت معابر نیازمند تأمین اعتبارات و منابع بیشتری است.
خرید تجهیزات و ماشینآلات جدید برای شهرداری
شهردار بیجار از تقویت ناوگان خدماتی شهرداری خبر داد و گفت: سه دستگاه مینیبوس و یک دستگاه نیسان از محل درآمدهای داخلی شهرداری خریداری شده است.
نیکپور افزود: تلاش میشود یک دستگاه خودروی مورد نیاز آتشنشانی نیز خریداری شود تا بخشی از نیازهای این حوزه برطرف شود.
نوسازی باغهای شهری و بهبود سیمای بیجار
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه فضای شهری اظهار کرد: باغهای سطح شهر نوسازی شدهاند و تلاش شده است سیمای مناسبی در این بخش ایجاد شود.
شهردار بیجار همچنین از اجرای المان میدان خلیج فارس خبر داد و گفت: بخش مربوط به المان این میدان انجام شده و سایر اقدامات و عملیات تکمیلی نیز در حال اجراست.
مشکل آنتندهی ارمنستان با همکاری خیرین برطرف شد
نیکپور با اشاره به مشکلات آنتندهی در منطقه ارمنستان بیجار گفت: با همکاری خیرین، مخابرات و شورای شهر، اقدامات لازم برای رفع مشکل آنتندهی این منطقه انجام شده است.
وی ادامه داد: در حوزه تجهیزات و زیرساختهای شهری نیز اقدامات مختلفی در حال انجام است و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای موجود، خدماترسانی به شهروندان بهبود پیدا کند.
شهردار بیجار با اشاره به اقدامات انجامشده برای بهبود روشنایی شهر گفت: در دوره فعلی شورا همکاری مناسبی وجود داشته و برای شهر دو برج نوری تأمین شده و دو برج نوری جدید نیز خریداری شده است.
نیکپور افزود: همراهی و تعامل مناسب شورا و شهرداری میتواند زمینه اجرای بهتر طرحهای شهری و رفع مشکلات موجود را فراهم کند.
تأکید شهردار بیجار بر نقش رسانهها در توسعه شهری
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش تعامل میان مسئولان و اصحاب رسانه گفت: تلاش میکنیم با کمک فضای رسانهای و خبرنگاران، زمینه توسعه فضای شهری و انعکاس بهتر مسائل و ظرفیتهای بیجار فراهم شود.
شهردار بیجار با بیان اینکه نقد باید منصفانه و در راستای حل مشکلات باشد، اظهار کرد: تعامل مسئولان باید افزایش پیدا کند و رسانهها نیز میتوانند با بیان مطالبات مردم و نقد منصفانه، به مدیریت شهری در شناسایی و رفع مشکلات کمک کنند.
نیکپور درباره وضعیت مالی شهرداری بیجار نیز گفت: حقوق پرسنل و کارگران پرداخت شده است، اما درآمدهای شهرداری بهویژه در حوزه ساختوساز پایین است و اداره کردن شهرداری با منابع موجود دشوار است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیتهای مالی، تلاش میکنیم مشکلات موجود را برطرف کنیم و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، منابع و اعتبارات لازم برای اجرای پروژههای شهری را تأمین کنیم.
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