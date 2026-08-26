معتمدیان: کارمندان در روزهای سخت میدان خدمت را ترک نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، در پیامی به مناسبت روز کارمند با قدردانی از تلاش کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان تهران اظهار کرد: سال گذشته برای کشور و به‌ویژه استان تهران، سالی عادی نبود و روزهایی را پشت سر گذاشتیم که جنگ، تهدید و آسیب به زیرساخت‌ها، استمرار بسیاری از خدمات را با آزمونی جدی مواجه کرد.

وی افزود: در همان روزها، هزاران کارمند و نیروی خدمتگزار در دستگاه‌های اجرایی، مراکز خدماتی و مجموعه‌های پشتیبان، بی‌هیاهو بر سر مسئولیت خود ماندند تا چرخه خدمت به مردم متوقف نشود.

استاندار تهران ادامه داد: در روزهایی که تأمین کالا، سوخت، دارو و نان، پایداری آب، برق و گاز، بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت از تولید و رسیدگی به امور مردم به تلاشی شبانه‌روزی نیاز داشت، بخش بزرگی از این مسئولیت بر دوش کارکنانی بود که وظیفه را نه صرفاً یک تکلیف اداری، بلکه تعهدی در برابر مردم و کشور دانستند.

معتمدیان با تأکید بر ضرورت ارتقای نظام اداری تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به نظام اداری چابک، پاسخگو، مسئله‌محور و مردمی نیاز داریم.

وی گفت: کارمند شایسته کسی است که قانون را پاس بدارد، امانت مسئولیت را حفظ کند، صدای مردم را بشنود و برای رسیدن کار آنان به نتیجه، خود را مسئول بداند.

استاندار تهران در بخش دیگری از پیام خود خاطرنشان کرد: ارزش کارمند را نمی‌توان فقط با ساعات حضور یا حجم مکاتبات سنجید؛ معیار واقعی، گرهی است که از کار مردم باز می‌شود، تصمیمی است که به اجرا می‌رسد و اعتمادی است که در مواجهه مردم با دستگاه دولت شکل می‌گیرد.

معتمدیان در پایان با تبریک روز کارمند، از کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان تهران که در روزهای آرام و سخت بار خدمت را بر دوش کشیده‌اند، قدردانی و ابراز امیدواری کرد مسیر خدمت صادقانه، پاسخگویی، کارآمدی و گره‌گشایی از مسائل مردم با قدرت بیشتری ادامه یابد.