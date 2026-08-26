به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس گفت: با انجام رصد و اقدامات فنی صورت گرفته، طی عملیات مشترک توسط مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، ۵ نفر از اعضای اصلی این باند دستگیر، ۴ دستگاه خودروی سبک و سنگین مورد استفاده توقیف و در مجموع، ۹۱۸ کیلوگرم مواد روان‌گردان از نوع شیشه و نیز ۷۹۵ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.



وی در پایان با تأکید بر عزم جدی در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: پلیس اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ، امنیت و سلامت جامعه را تهدید کنند.

گفتنی است ماده محرک وروان گردان شیشه از خطرناکترین مواد است که شاید در ابتدا سرخوشی کاذب و افزایش فعالیت و کاهش نیاز به خواب بدهد لیکن بسرعت سبب تحریک پذیری و اقدامات خطرناک از جمله رانندگی‌های پرخطر وتصادف ، پرخاشگری و خشونت شدید و صدمه به خود و دیگران میشود