  1. جامعه
  2. انتظامی
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

ضربه سنگین پلیس به یکی از بزرگ‌ترین باندهای قاچاق شیشه

ضربه سنگین پلیس به یکی از بزرگ‌ترین باندهای قاچاق شیشه

سردار « سعید منتظرالمهدی» از انهدام یکی از بزرگ‌ترین باندهای قاچاق مواد روان‌ گردان، از نوع شیشه، در استان سیستان و بلوچستان که قصد انتقال به مرکز و استان‌های غربی کشور را داشتند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس گفت: با انجام رصد و اقدامات فنی صورت گرفته، طی عملیات مشترک توسط مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، ۵ نفر از اعضای اصلی این باند دستگیر، ۴ دستگاه خودروی سبک و سنگین مورد استفاده توقیف و در مجموع، ۹۱۸ کیلوگرم مواد روان‌گردان از نوع شیشه و نیز ۷۹۵ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: پلیس اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ، امنیت و سلامت جامعه را تهدید کنند.

گفتنی است ماده محرک وروان گردان شیشه از خطرناکترین مواد است که شاید در ابتدا سرخوشی کاذب و افزایش فعالیت و کاهش نیاز به خواب بدهد لیکن بسرعت سبب تحریک پذیری و اقدامات خطرناک از جمله رانندگی‌های پرخطر وتصادف ، پرخاشگری و خشونت شدید و صدمه به خود و دیگران میشود

کد مطلب 6928967
مهسا حيدری توچائی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها