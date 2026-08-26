عربی: یک استخر پاسخگوی نیاز ورزشی گرمسار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی غروب چهارشنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از استخر گرمسار که همزمان با هفته دولت برگزار شد، با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای ورزشی آبی در شهرستان اظهار کرد: با توجه به جمعیت و وسعت منطقه، یک استخر عمومی و یک مجموعه خصوصی پاسخگوی نیاز مردم نیست.
وی افزود: پیگیری برای احداث یک استخر دیگر در مجموعه کارگران با همکاری ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از طریق مولدسازی در حال انجام است تا بخشی از نیاز شهروندان به فضاهای ورزشی آبی تأمین شود.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با اشاره به دیگر طرحهای ورزشی شهرستان گفت: استخر دانشآموزی گرمسار نیز بهزودی به بهرهبرداری میرسد و میتواند بخشی از نیاز دانشآموزان و خانوادهها به ورزشهای آبی را پاسخ دهد.
عربی ادامه داد: ساختمان جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان نیز در مسیر بهرهبرداری قرار دارد و پیشبینی میشود این مجموعه در آبانماه افتتاح شود.
وی همچنین از تأمین اعتبار برای احداث سالن تیراندازی گرمسار خبر داد و گفت: اعتبار این طرح تأمین شده و بهزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با تأکید بر ضرورت بهسازی اماکن ورزشی موجود افزود: برای ارتقا، بازسازی و بهینهسازی اماکن ورزشی شهرستان نیز برنامهریزی شده است.
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